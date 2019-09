Školák v Rusku chtěl zmasakrovat své spolužáky. Policie mu v tom zabránila

„V těchto dnech v Kirově odhalili příslušníci právních orgánů nezletilého chlapce, který se zajímal o téma násilí ve školách a plánoval masovou vraždu ve škole za použití bodných a sečných zbraní a podomácku vyrobeného výbušného zařízení“, řekl Makarov v průběhu tematického fóra v Moskvě. Další informace nejsou zatím známy.

Zplnomocněnec pro práva dětí v daném regionu, Vladimir Šabardin, Sputniku prozradil, že dozvědět se o připravované hromadné vraždě v jedné škole v Kirovské oblasti se podařilo díky zprávám na sociálních sítích.

„Pokud víme, něco bylo na sociálních sítích,“ řekl ombudsman, když odpovídal na otázku zpravodaje, jak se o připravovaném útoku dozvěděli.

„Určité věci tam byly už ve velmi závažné fázi… Situace byla téměř jasná. Nebyly to úvahy – „a co by kdyby“… Nemohu potvrdit, že byly podniknuty nějaké akce, ale je jasné, že se situace mohla vyvíjet,“ řekl Šabardin.

Dodal, že „všechno ostatní, tedy jak, čím a co se chystal dotyčný přesně udělat, jsou otázky pro ministerstvo vnitra.

Již dříve Šabardin oznámil, že důvodem, který vedl chlapce z Kirovské oblasti k přípravám hromadné vraždy v jedné škole, byl „konflikt ve školském zařízení spojený s dalšími osobami“.

V posledních letech v Rusku roste počet případů útoků školáků a studentů na své spolužáky nebo učitele. V minulých letech k podobným případům došlo v Permi, Sterlitamaku, Ulan-Ude, Volsku a Saratově.

Nejvíce obětí si vyžádal útok studenta čtvrtého ročníku v polytechnické škole v Kerči ze 17. října loňského roku. Vladislav Rosljakov tehdy zabil 20 lidí a 67 zranil. Sám pak spáchal sebevraždu.