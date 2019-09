Projev Grety Thunbergové šokoval české politiky. „Ubohá oběť manipulací zla převlečeného za světlo,“ ohodnotil Ovčáček

Šestnáctiletá Greta Thunbergová, která se stala jakýmsi symbolem protestního hnutí proti klimatickým změnám, se ve svém projevu ostře pustila do světových lídrů. Starší generaci obvinila z nečinnosti, pokud jde o boj se změnou klimatu.

„Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete. Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu,“ křičela Thunbergová a v sále jí tleskali.

Dále ve svém monologu kritizovala státníky za jejich nečinnost a lhostejnost.

„Po více než třicet let vědci říkají zcela jasně, jak na to. Jak jste jen mohli stále nenajít řešení?“ ptala se rozhořčeně. „Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé,“ pokračovala mladá ekoložka a znovu si vysloužila vlnu potlesku.

Reakce českých politiků

V českém mediálním prostoru a na sociálních sítích po jejím projevu okamžitě následovala bouřlivá reakce. Mnozí se k proslovu aktivistky stavěli skepticky a pochybovali o její upřímnosti.

Politolog a ekonom Petr Robejšek ve svém příspěvku na Facebooku prohlásil, že „eko-Gréta ztrácí nad sebou kontrolu.“

„Obvinila celý svět z toho, že chodila za školu a že jí byly vzaty její sny a dětství. Takže nikoliv její rodiče, kteří jí včas nezbrzdili, ani zištní propagandisté, kteří s ní rozjeli svůj eko-byznys, ale my všichni jsme vinní na tom, že Eko-Gréta neměla žádné dětství,“ uvedl na sociální síti a dodal, že „teď je opravdu nejvyšší čas, aby se odebrala do lékařské péče“.

Podobný názor na Gretin výstup zastává i konzervativní politik Roman Joch.

„‚Neměla bych tu být, měla bych být ve škole... Jak jste mohli? Ukradli jste mi sny a dětství… Jsme na počátku masového vyhynutí... Jak se opovažujete?‘ Zda je Greta při smyslech, víme už dlouho. Otázkou však je, zda jsou při smyslech ti, kdo ji tleskají a považují za orákulum,“ ptá se na své stránce na Twitteru.

„Neměla bych tu být, měla bych být ve škole.. Jak jste mohli? Ukradli jste mi sny a dětství.. Jsme na počátku masového vyhynutí... Jak se opovažujete?” Zda je Greta při smyslech, víme už dlouho. Otázkou však je, zda jsou při smyslech ti, kdo ji tleskají a považují za orakulum. — Roman Joch (@JochRoman) September 23, 2019

Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl zareagoval stručně. Podle něj její vystoupení snad doopravdy ukázalo, oč doopravdy jde. „Ta scéna v New Yorku snad už ukázala jasně, že to děvče hraje velmi špatné představení,“ napsal.

Expremiér Mirek Topolánek se ve svém komentáři k dané události pustil také do českého premiéra Andreje Babiše.

„‚You have stolen my dreams and my childhood with your empty words,‘ křičí s planoucíma očima spasitelka Greta na vyděšené, provinilé politiky. ‚O čem sním, když náhodou spím,‘ vlezle a stejně mesiášsky tluče do hlavy důchodcům Andrej. Taky mám sen. Aby šli oba do hajzlu,“ nebral si servítky na svém twitterovém účtu Topolánek.

„Mně je jí v zásadě líto. Vyvolává ale velmi riskantní a těžce vratné nálady u mladých a pocity provinění u těch starších. Je nástrojem lidí, kteří chtějí změnit, restartovat svět. Ohne sranda. Už vlastně vůbec nejde o klima,“ dodal pak v diskusi pod příspěvkem.

“You have stolen my dreams and my childhood with your empty words,” křičí s planoucíma očima spasitelka Greta na vyděšené, provinilé politiky. “O čem sním, když náhodou spím,” vlezle a stejně mesiášsky tluče do hlavy důchodcům Andrej. Taky mám sen. Aby šli oba do hajzlu. pic.twitter.com/kZCHGHlDji — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) September 23, 2019

Poslanec Jan Skopeček za ODS ve svém postu poznamenal, že nejvíce ho v této situaci vyděsili politici, „kteří jí dávají prostor při summitech, berou vážně její apokalyptické vize a mění podle ní politiku“.

„To jsou ti skuteční, nebezpeční šílenci!“ varuje Skopeček.

Všichni jsou dnes zděšeni šíleným projevem nezletilé, nemocné Gréty v OSN. Já se více než této dětské oběti zelené lobby děsím politiků, kteří jí dávají prostor při summitech, berou vážně její apokalyptické vize a mění podle ní politiku. To jsou ti skuteční, nebezpeční šílenci! — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) September 23, 2019

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na svých sociálních sítích považuje Gretu za „ubohou oběť manipulací zla převlečeného za světlo“. Poznamenal však, že „nejhorší jsou ale ti, kteří ji pokrytecky poslouchají, freneticky jí tleskají a vyhlašují závazky“. Takové politiky pak označil za „Piláty nové doby“.

Appeasement je zpět. Politici pravicoví i levicoví ustupují zlu a ještě mu tleskají. Piláti nové doby se prostě bojí.



Odskáčeme to všichni. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 23, 2019 Je to velmi smutná podívaná. Ubohá oběť manipulací zla převlečeného za světlo. Nejhorší jsou ale ti, kteří ji pokrytecky poslouchají, freneticky jí tleskají a vyhlašují závazky. https://t.co/8sSY3oRcys — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 23, 2019

„Realita klimatismu? Zotročení, destrukce svobody a demokracie, dehumanizace, nová totalita. Zákazy, příkazy, pošlapání hodnot lidskosti, tvrdost místo laskavosti a pochopení. Potleskem vítají ustrašení politici a nadšení novináři,“ dodal Ovčáček ve svém dalším příspěvku.

Realita klimatismu?



Zotročení, destrukce svobody a demokracie, dehumanizace, nová totalita. Zákazy, příkazy, pošlapání hodnot lidskosti, tvrdost místo laskavosti a pochopení.



Potleskem vítají ustrašení politici a nadšení novináři. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 23, 2019

Jako další se vyjádřila poslankyně ODS Jana Černochová, která ve svém příspěvku na Facebooku napsala, že se doteď ke Thunbergové nevyjadřovala, jelikož jí to „vůči slečně, která není v politice a nemá vůbec za nic a za nikoho odpovědnost, nepřišlo seriózní a slušné“. Po dnešním dnu se ale podle Černochové z aktivistky stala politička, proto už nyní může napsat, co si o jejím dnešním politickém vystoupení na summitu myslí.

„Jsem velmi nemile překvapená, protože to bylo příšerné. Politička Greta je ze všeho nejvíc zamilovaná sama do sebe a do svého hlasu, je fanaticky nenávistná (nebo si to vystoupení špatně natrénovala a ‚přehrála to‘, těžko říct...) a absolutně není ochotná poslouchat někoho jiného než sebe,“ myslí si česká poslankyně.

Podle Černochové navíc Greta na daném summitu nepředvedla vlastně vůbec nic, pokud tedy nepočítáme hodně dobrou angličtinu, výhrůžky, urážky, zamračené čelo a oči plné nenávisti. Podle političky neuvedla žádná východiska a ani nepředstavila vlastní plán.

„Jenom dokázala všem frackovitě vynadat a obvinit je z plánování konce světa,“ řekla a podotkla, že nikomu jeho nadšení političkou Gretou nebere a nestaví se ani proti opatření, která opravdu reálně pomohou našemu životnímu prostředí. Nicméně jakéhosi vůdce, jenž by měl oslovit miliony lidí po celém světě, si ona představuje jinak než jako „sebestřednou hřímající političku bez vlastní vize a se znepokojující nenávistí ve tváři“.

Babiš projev Thunbergové označil za zajímavý

Český premiér Andrej Babiš označil projev Grety Thunbergové za zajímavý, překvapil ho ale tón, který šestnáctiletá dívka zvolila.

„Bylo to zajímavé, samozřejmě. Byl jsem trochu překvapený tím tónem. Myslím si, že bychom se neměli strašit tím, že přijde nějaká apokalypsa a že vymřeme, když se nestaráme o klimatickou změnu,“ řekl Babiš českým novinářům v New Yorku.

Česká republika podle Babiše na summitu hovořit nebude, ačkoli dodržuje závazky z pařížské klimatické konference z roku 2015. Český premiér poukázal na to, že naopak země, které sliby neplní, v pondělí prostor ke stanovení dalších klimatických výzev dostaly.

Hlavně bez fanatismu. Babiš promluvil o boji proti změnám klimatu, Greta mezitím dostala cenu Amnesty Internationalhttps://t.co/MFclHjMCR7 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) September 17, 2019

„Nám bylo řečeno, že pokud budeme mít nějaký velice ambiciózní projev, tak prostor dostaneme, pokud ne, tak ho nedostaneme,“ vysvětlil Babiš. Upozornil tak na fakt, že státy jako Čína a Indie v pondělí v New Yorku prostor dostaly, a to i navzdory tomu, že patří k největším znečišťovatelům na světě.

Negativně český premiér reagoval i na možnost zřízení mezinárodního fondu na boj s klimatem, ze kterého by čerpaly chudší země, jak navrhují, mimo jiné, právě Indie nebo Čína.

„Nevidím důvod, proč bychom přispívali. My budeme potřebovat desítky, možná stovky miliard, abychom řešili klimatické změny u nás. Musíme transformovat energetiku, investovat do jádra, vysadit až 18 miliard stromků, zadržovat vodu v krajině,“ dodal.