Trump dal Evropě ultimátum týkající se Ukrajiny

Prezident USA Donald Trump v úterý 24. září na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku sdělil, že Washington bude i nadále blokovat pomoc Ukrajině do té doby, dokud Evropa nezačne vyčleňovat více prostředků.

„Oni to nedělají. Pouze Spojené státy. My dáváme velké množství peněz,“ zdůraznil americký prezident.

20. září se uvádělo, že rozvědka USA zahájila řízení kvůli jakémusi „slibu“, který dal Trump v rozhovoru se Zelenským. Prezident USA odmítl veškerá obvinění, nazval je falešnými zprávami a prohlásil, že rozhovor měl blahopřejný charakter.

Koncem srpna dal Trump pokyn, aby byly zmrazeny finance z vojenského rozpočtu na dobu prověrky. Na pokyn prezidenta byla zahájena prověrka toho, do jaké míry jsou vyčleněné prostředky vydávány v zájmu Washingtonu.

V Kongresu prohlásili, že budou usilovat o to, aby byla Kyjevu poskytnuta vojenská pomoc navzdory vůli prezidenta. Nakonec v prezidentské kanceláři přijali rozhodnutí o uvolnění těchto peněz.

Kromě prostředků od amerického ministerstva obrany v roce 2019 dostane Kyjev 445 miliónů dolarů po linii MZV. Včetně těchto prostředků USA vyčlenily Ukrajině za posledních pět let 1,5 miliardy dolarů na rozvoj armády.

Rozvědka USA se znepokojila kvůli rozhovoru Trumpa se Zelenským

Rozvědka USA mohla být znepokojena kvůli rozhovoru prezidenta USA Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, uvádí The Washington Post.

Uvádí se, že není zcela jasné, jestli skutečně byl dán nějaký „slib“ Zelenskému a v čem konkrétně spočíval. Pravděpodobně by to mohla být reakce USA, pokud by Ukrajina pomohla při vyšetřování proti Josephu Bidenovi, hlavnímu soupeři Trumpa v prezidentských volbách v roce 2020, který byl údajně byl spolčen s Kyjevem během předchozí kampaně. Jde o červencový telefonický rozhovor, dva a půl týdne po němž byla podána stížnost.

19. září se objevila informace, že prezident USA Donald Trump v rozhovoru s nějakým zahraničním prezidentem údajně dal „slib“, kvůli němuž výzvědné služby musely podat oficiální stížnost a nahlásit to Kongresu. Americký prezident později na Twitteru odmítl veškerá obvinění a označil je za falešné zprávy.