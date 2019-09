Ministerstvo spravedlnosti USA okomentovalo přepis Trumpova rozhovoru s prezidentem Zelenským

Dnes, ve středu 25. srpna, Bílý dům zveřejnil přepis telefonického rozhovoru mezi Trumpem a Zelenským. V této souvislosti daný telefonický rozhovor posloužil jako záminka k zahájení procedury ústavní žaloby (neboli impeachmentu). Trump měl totiž během něj údajně Zelenskému hrozit tím, že pokud nebude spolupracovat ve vyšetřování Huntera Bidena, syna bývalého amerického prezidenta a nyní kandidáta na šéfa Bílého doma Joeho Bidena, Kyjev nedostane slíbenou finanční pomoc.

Podle slov Kupecové však Ministerstvo spravedlnosti USA již věc uzavřelo.

Mluvčí resortu uvedla, že prezident v rozhovoru s americkým generálním prokurátorem Williamem Barrem, který je zmiňován v telefonickém rozhovoru mezi dvěma lídry, nikdy téma vyšetřování na Ukrajině případu bývalého viceprezidenta Joeho Bidena nebo jeho syna, nezmiňoval.

Trump zveřejnil přepis rozhovoru se Zelenským. Mnoha lidem se nebude líbithttps://t.co/VgtMwPIrkZ pic.twitter.com/byyMb3CQTY — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 25. září 2019

Co v telefonickém rozhovoru zaznělo?

Dříve ale média informovala o tom, že Trump v rozhovoru se Zelenským požádal o obnovení vyšetřování Huntera Bidena, syna bývalého amerického viceprezidenta Joeho Bidena. Biden starší je totiž favoritem na demokratickou kandidaturu v nastávajících prezidentských volbách, které se uskuteční příští rok, a tak by se mohl stát Trumpovým protivníkem.

Zveřejněný přepis telefonátu však potvrdil, že americký vůdce toto téma v rozhovoru se Zelenským zmínil. Demokraté tvrdí, že měl americký prezident během něj údajně Zelenskému hrozit tím, že pokud nebude spolupracovat ve vyšetřování Huntera Bidena, syna Joeho Bidena, Kyjev nedostane slíbenou finanční pomoc. V přepisu rozhovoru k tomu ale není žádný přímý náznak.

Biden ml. a Burisma Group

Joe Biden v době, kdy zastával úřad viceprezidenta v Obamově administrativě, během jedné ze svých mnoha návštěv Ukrajiny vyžadoval, aby se vedení země zbavilo generálního prokurátora Viktora Šokina, který vyšetřoval energetickou firmu Burisma Group podnikající na Ukrajině, v jejímž čele stál Hunter Biden.

V americkém kongresu iniciovali proces vyjádření nedůvěry Trumpovihttps://t.co/mZgfiJYLmc — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 25. září 2019

​V loňském roce to veřejně potvrdil i sám Joe Biden, a to během svého vystoupení v organizaci Council on Foreign Relations.

„Řekl jsem: ‚Nedostanete (miliardu dolarů, pozn. red.). Odlétám za šest hodin. Pokud nevyhodíte prokurátora, nedostanete žádné peníze.‘ A víte co? Ten zk*rvysyn dostal padáka,“ řekl Biden.

Zda existuje souvislost mezi vyšetřováním firmy Burisma a nátlaku Bidena zbavit se generálního prokurátora Šokina, nebylo zatím dokázáno. Joe Biden se ale osobně zasadil o reformu energetického sektoru Ukrajiny a boji proti korupci.

Proces vyjádření nedůvěry Donaldu Trumpovi

Již dříve předsedkyně Sněmovny reprezentantů Kongresu USA a demokratka Nancy Pelosiová prohlásila, že Kongres zahajuje proces vyjádření nedůvěry Donaldu Trumpovi.

Podle jejích slov svým jednáním „zradil funkci prezidenta, národní bezpečnost a integritu našich voleb“. Po ukončení svého projevu Pelosiová odmítla odpovídat na otázky novinářů.

Důvodem takového kroku měl být právě tlak, který Trump údajně vyvíjel na Zelenského. V tom totiž vidí demokraté „porušení integrity voleb“.

Na telefonát upozornil nejmenovaný člen amerických tajných služeb. Ten tvrdil, že Trump hrozil Zelenskému odmítnutím finanční pomoci. Ministerstvo spravedlnosti ale údajně jeho žalobu ignorovalo. Jak však upozorňují některá média, Trumpovi poradci krok demokratů uvítali, neboť jsou přesvědčeni, že se jim vymstí.

K zahájení procesu vyjádření nedůvěry Trumpovi již předtím vyzval člen Sněmovny reprezentantů Kongresu USA John Lewis, a to během svého úterního vystoupení na zasedání sněmovny.

Noviny Washington Post s odkazem na zdroje napsaly, že se za zavřenými dveřmi konala porada Pelosiové s řadou nejmenovaných členů Demokratické strany. Projednávali především vytvoření zvláštního výboru k provedení možného vyjádření nedůvěry Trumpovi.

Trumpova reakce

Když se Trump dozvěděl o zahájení procesu vyjádření nedůvěry, prohlásil, že demokraté se takovým způsobem rozhodli zkazit „důležitý den v OSN“.

„Takový důležitý den v Organizaci spojených národů, tak mnoho práce a tolik úspěchů a demokraté to úmyslně zničili a zdiskreditovali špínou nových naléhavých zpráv honu na čarodějnice. To je pro naši zemi velmi špatné! Ani nečetli přepis telefonického rozhovoru,“ napsal prezident na Twitteru.

Jak je tedy vidět, Trump krok svých odpůrců označil za hon na čarodějnice. Po uveřejnění přepisu hovoru Trump následně vyzval demokraty, aby se omluvili.

„Omluví se demokraté poté, co viděli přepis telefonátu s ukrajinským prezidentem? Měli by, perfektní telefonát, nachytal je!“ napsal na Twitter.