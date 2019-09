USA chystají nové sankce proti Číně za dopravu íránské ropy

„USA podnikají dnes další kroky v rámci naší kampaně maximálního ekonomického nátlaku na íránský režim a na ty, kdo přispívají k jeho destabilizačnímu chování,“ praví se v prohlášení.

Ministr zdůraznil, že nová omezení mají za cíl „připravit íránský režim o kriticky důležité příjmy“.

Sankce se týkají Kunlun Holding Company, COSCO Shipping Tanker (Dalian). V prohlášení se připomíná, že společnost vlastní firmy, jež byly předtím zařazeny do amerických sankčních seznamů: China Concord Petroleum Co., Limited, Kunlun Shipping Company Limited, Pegasus 88 Limited, COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co, Ltd.

Sankce se rovněž týkají pěti zaměstnanců těchto společností.

Zpřísnění sankcí

Prezident USA Donald Trump nařídil podstatné zpřísnění sankcí proti Teheránu poté, co bylo několik podniků saúdské ropné a plynové státní společnosti Saudi Aramco vystaveno 14. září útoku dronů, po čemž mělo království snížit víc než dvojnásobně výrobu ropy.

Nehledě na to, že se k útoku hlásili jemenští povstalci Hútíové, proti kterým válčí arabská koalice v čele se Saúdskou Arábií, obvinily Rijád a Washington z útoku Teherán.

V Íránu to označili za lež. Vláda této země zdůraznila, že útoky na ropné objekty škodí celému regionu, a poznamenala, že podobná obvinění jsou pro USA obvyklá a nevzbuzují údiv.

Společný komplexní akční plán

V červenci roku 2015 oznámila Velká Británie, Německo, Čína, Rusko, Spojené státy, Francie a Írán dosažení Společného komplexního akčního plánu. Dohoda stanovila zrušení sankcí výměnou za omezení íránského jaderného programu.

Dohoda během třech let nepřežila ve své původní podobě. V květnu roku 2018 Spojené státy oznámily, že jednostranně z dohody vystupují a obnovují přísné sankce proti islámské republice, včetně zemí sekundárních (tedy těch, které obchodují s Teheránem). Přesně o rok později sdělil Írán, že přestává plnit řadu bodů JCPOA, které se týkají zásob uranu a těžké vody.