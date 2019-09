Lukašenko prohlásil, že je připraven vyslat mírové jednotky do Donbasu

Běloruský prezident Alexander Lukašenko prohlásil, že je připraven přivést do Donbasu mírové jednotky a převzít kontrolu nad částí ukrajinsko-ruské hranice.

„Pokud chcete, abychom uzavřeli hranici 400 kilometrů mezi Ukrajinou a Ruskem, která nyní není ovládána ukrajinskými úřady, tuto hranici uzavřeme. Přestože pro mě je velkým problémem se do tohoto konfliktu zapojit, ale jsme připraveni vyslat mírové jednotky, pohraniční stráže, vojáky,... uzavřít tuto část hranice, pokud se obě strany dohodnou,“ řekl prezident Běloruska na tiskové konferenci s ukrajinskými médii.

Lukašenko zdůraznil, že se drží pozice „svobodné a nedělitelné“ Ukrajiny, a aby se vyřešil konflikt v Donbasu, je nutné přistoupit ke konkrétním krokům, protože v průběhu let se situace v regionu vážně změnila. Dodal, že tento konflikt by měly vyřešit „tři slovanské národy“.

„Řekl jsem, že my, tři slovanské národy, musíme tento konflikt vyřešit. Je to jen o tom, abychom si sedli a vyřešili ho, protože je to v našem domě,“ řekl Lukašenko.

Dodal, že na místě ukrajinského prezidenta by udělal vše pro to, aby válku ukončil, a proto opakovaně vyčítal bývalému prezidentu Porošenkovi jeho neochotu vyřešit konflikt. Navíc podle Lukašenka „zainteresovaní“ použili situaci v Donbasu k tomu, aby na Moskvu vyvinuli tlak.

„Vždy jsme se báli, že přijde NATO… Říkal jsem, když jsem mluvil s politiky z Ruska a dalšími, že tímto jsme dali NATO a Americe dar. Dnes, mírně řečeno, ovlivňují Ukrajinu více než Rusko, Čína a všechny země dohromady,“ řekl Lukašenko.

Vůdce země nicméně zdůraznil, že Minsk nechce být za každou cenu mírotvorce a je připraven zapojit se do urovnání konfliktu, když o to bude požádán.

Tiskový mluvci ruského prezidenta Dmitrij Peskov okomentoval slova hlavy Běloruska o vstupu mírových sil do Donbasu a připomněl, že v textu Minských dohod takové ustanovení neexistuje.

„Nejprve musíte pochopit postoj stran konfliktu k takovým návrhům. A účastníky konfliktu v tomto případě jsou Kyjev, a na druhé straně samozvané republiky Donbasu. Zatím neznáme jejich postoj,“ dodal Peskov.