Americký prezident Donald Trump slíbil, že pomůže s „navrácením“ Krymu Ukrajině. Uvedl to ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Zdá se mi, a slyšel jsem, že souhlasí s tím, že je to naše rodná země, a my ji vrátíme. Říká: ‚Ano, musíte pracovat, a my vám budeme pomáhat‘,“ citovala ukrajinského prezidenta agentura UNIAN.

Dodává se, že Zelenskyj také pohovořil s Trumpem o kráse poloostrova.

Hlavy Spojených států a Ukrajiny jednaly na pozadí Valného shromáždění OSN. Americký lídr tuto schůzku označil za fantastickou. Detaily však neuvedl. Je ovšem známo, že americký prezident poradil svému ukrajinskému protějšku pokračovat v progresu ve vztazích s Ruskou federací.

Referendum na Krymu

Dne 22. února 2014 došlo na Ukrajině ke změně moci se známkami převratu. Parlament Ukrajiny odstranil prezidenta Viktora Janukovyče, změnil ústavu a naplánoval prezidentské volby na 25. května. Dne 23. února byl usnesením parlamentu jmenován úřadujícím prezidentem Ukrajiny Oleksandr Turčynov.

Dne 16. března 2014 se na Krymu konalo referendum o osudu regionu. Do hlasovacího lístku byly zahrnuty dvě otázky: „Jste pro znovusjednocení Krymu s Ruskem jako subjektu Ruské federace?“ a „Jste pro obnovení ústavy Krymské republiky z roku 1992 a stausu Krymu jako součásti Ukrajiny?“. Většina voličů (96,77 %) hlasovala pro znovusjednocení s Ruskem. Podle předsedy krymské referendové komise Michaila Malyševa se referenda zúčastnilo 83,1 % občanů.

Dne 17. března Nejvyšší rada Krymu na základě výsledků referenda schvalila usnesení o nezávislosti na Ukrajině. Parlament se také obrátil na Ruskou federaci s návrhem přijetí Krymu do své soustavy.

Dne 18. března ruský prezident Vladimir Putin, vedení Krymu a starosta Sevastopolu podepsali dohodu o začlenění Krymské republiky a Sevastopolu do Ruska.

Smlouva byla následně schválena Státní dumou a Radou federace Ruské federace (pozn. dolní a vrchní komory ruského parlamentu).

Dne 21. března podepsal prezident Vladimir Putin zákon ratifikující smlouvu o připojení Krymu a Sevastopolu k Rusku a federální ústavní zákon o proceduře jejich vstupu do Ruska.