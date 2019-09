Psychiatr o hysterickém vystoupení Grety Thunbergové v OSN: Rodiče ji zneužívají

„To, že tato dívka je plná bolesti a plná zloby, to patří k problémům jejího vývoje. To, že tyto problémy nyní projektuje na problémy klimatu, je pochopitelné a kdyby byla v dobrý terapeutických rukou, tak by si lidé všimli, že se nejedná jen o projekci jejích emocí, nýbrž o to, odkud tato její bolest a zloba pochází. To, co je na tom strašné, je to marketingové zpracování, to, co z ní je děláno – jak je používána a zneužívána pro různé zájmy,“ prohlásil přední německý psychiatr pro německou televizi RT.

Podle jeho názoru je potřeba zaměřit se na její rodiče. Není v pořádku, aby z tak osobního problému člověka, jaký má jejich dcera Greta, dělali marketingový nástroj, myslí si.

„Já to nepovažuji za něco, co je v pořádku. Rodičů bych se kriticky ptal, co mají za úmysly – to, že to tolerují. To, jak dělají marketing z tak osobního problému, to považuji za eticky problematické,“ dodal psychiatr.

Maaz zmínil, že při jejím posledním vystoupení v OSN jsme byli svědky afektovaných stavů bolesti a hněvu, přičemž její slova o tom, že jí společnost vzala dětství, nejsou skutečná. Všechny její stavy mají příčinu úplně někde jinde, ne v klimatické situaci na planetě.

„Když jsme ji mohli nyní vidět při jejím vystoupení v New Yorku s velkými afekty hněvu a bolesti, a slyšet její slova o tom, že prakticky její život, její mládí bylo zničeno skrze situaci s klimatem – to není reálné. To není pravda. (…) Ona v sobě tento afekty nosí, ale ty mají zcela jistě úplně jiný zdroj. To, že jí nechají dojít tak daleko, aniž by brali ohled na její osobní problematiku a pomohli jí, to považuji za velmi problematické,“ uzavřel přední německý psychiatr.

Greta Thunbergová, která je považována za ekologickou aktivistku, vystoupila před několika dny na půdě OSN v New Yorku, kde obvinila svět z toho, že jí sebral mládí a její sny, a to kvůli zhoršující se situaci v oblasti klimatu.

Reakce na vystoupení Thunbergové v OSN

Její vystoupení vyvolalo rozporuplné reakce. Zatímco ji jedni chválili či se jí zastávali (Miroslav Kalousek), jiným připadal odpudivý. Mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček ji označil za oběť manipulací.

Je to velmi smutná podívaná. Ubohá oběť manipulací zla převlečeného za světlo. Nejhorší jsou ale ti, kteří ji pokrytecky poslouchají, freneticky jí tleskají a vyhlašují závazky. https://t.co/8sSY3oRcys — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 23. září 2019

​Její vystoupení okomentoval na sociálních sítích i vlivný český politolog Petr Robejšek. Ten prohlásil, že je čas, aby se dívka odebrala do lékařské péče, jelikož nad sebou ztrácí kontrolu.