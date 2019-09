Vstříc LGBT a generaci-Z. Výrobce Barbie představuje panenky s neutrálním pohlavím. Děti je budou moci snadno měnit

Americká společnost Mattel, která je tvůrcem jedněch z nejpopulárnější panenek na světě, uvedla na trh novou řadu genderově neutrálních Barbie. Těm mohou děti velmi snadno měnit pohlaví. Informoval o tom portál The Guardian.

Sada Creatable World obsahuje celkem šest panenek různé barvi pleti, rasy a typu postavy. Součástí dané sady jsou také dámské a pánské oděvy, ale i jiné doplňky – krátká pánská paruka a dlouhé kadeřavé vlasy, pokud dítě bude chtít z Barbie udělat dívku. S pomocí daných doplňků tak lze vytvořit více než sto podob této panenky.

„Hračky jsou odrazem kultury, a protože svět stále oslavuje pozitivní dopad inkluzivity, cítili jsme, že je čas vytvořit kolekci panenek bez označení,“ uvedl Mattel ve svém prohlášení.

Výrobce tvrdí, že takovou Barbie vytvořili na základě průzkumu a touhy dětí. „Díky výzkumu jsme se dozvěděli, že děti nechtějí, aby jejich hračky byly určovány podle genderových norem. Tato kolekce tak umožňuje všem dětem svobodně se vyjadřovat,“ dodává Mattel.

The Guardian také dodává, že studie zabývající se identifikací pohlaví mezi malými dětmi je těžké sehnat. Nedávná zpráva Williamsova institutu Kalifornské univerzity v Los Angeles však zjistila, že u 27 % dotázaných kalifornských dospívajících byly zjištěny genderové neshody, a to v různé míře.

Přes progresivitu svých nových panenek se navíc společnost Mattel rychle prosazuje i apoliticky. „Nejsme politici a respektujeme rozhodnutí kteréhokoli z rodičů o tom, jak vychovávat své děti,“ řekl prezident společnosti Richard Dickson časopisu Time.

„Naším úkolem je stimulovat představivost. Naše hračky jsou plátnem pro kulturní konverzaci, ale je to vaše konverzace, nikoli naše. Váš názor, ne náš,“ dodal.

Genderově neutrální panenka si získala pozornost i některých komunit LGBT. „Tolik dětí a rodičů ještě nikdy sami sebe neviděli zastoupené v hračkách a panenkách,“ napsala na Twitteru skupina LGBT Glaad.

Ani kluk, ani holka. Třetí pohlaví v evropských státech

V srpnu loňského roku německá vláda legalizovala třetí pohlaví a schválila návrh zákona, který umožňuje uvedení třetího pohlaví v oficiálních dokumentech.

Podle návrhu si rodiče dítěte budou moci při narození vybrat, kromě pohlaví muž a žena, i třetí možnost – bez známek pohlaví.

V lednu média informovala o tom, že některé bavorské školy v okolí Mnichova zvažují zavedení toalet pro třetí pohlaví.

„Školáci, kterých se to týká, by také měli mít příležitost chodit na tyto toalety. My jsme škola projektů UNESCO, a proto jsme pro rozmanitost,“ citují noviny Hannoversche Allgemeine Zeitung ředitele školy Georga Bartelta.