USA prodají Polsku 32 nejnovějších stíhaček F-35. Že by ty, které slíbily Turecku?

Americký kongres souhlasil s prodejem 32 nejnovějších bojových stíhaček F-35 Polsku. Uvedl to polský ministr národní obrany Mariusz Błaszczak na svém Twitteru. Dodal však, že Polsko dosud jedná o ceně.

„Kongres USA se dohodl na prodeji 32 nejmodernějších letadel F-35 Polsku. To je jeden z posledních kroků před uzavřením smlouvy, ale není to konec naší práce. Budeme tvrdě jednat, abychom dosáhli co nejlepší ceny,“ napsal Błaszczak na Twitteru.

Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 32 najnowocześniejszych samolotów F-35. To jeden z ostatnich kroków przed zawarciem kontraktu, jednak nie koniec naszej pracy. Będziemy twardo negocjować, aby osiągnąć jak najkorzystniejszą cenę. pic.twitter.com/emTJ3dSstk — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 27, 2019

Již dříve polský ministr uvedl, že očekává, že cena těchto letadel bude pro Polsko výrazně nižší než původně avizovaných 6,5 miliard dolarů a také, že bude odpovídat ceně, za kterou koupila F-35 Belgie. Belgická vláda v říjnu roku 2018 schválila pořízení 34 stíhaček F-35 pro Královské letectvo. Dodávka strojů je naplánována na rok 2025. Podle belgického ministerstva obrany cena jedné F-35 dosahuje 76,3 milionu eur, včetně vybavení a výcviku pilotů. Celková částka pro Belgii je tedy přibližně 2,594 miliard eur.

F-35 vzaté u Turecka

Dříve USA potrestaly Turecko za nákup ruských systémů S-400 tím, že jej vyloučily z výrobního programu stíhaček F-35. Člen Rady bezpečnosti a zahraniční politiky za prezidentskou správu a přednášející na právním oddělení univerzity Yeditepe a na Letecké akademii, profesor Mesut Hakkı Caşın, se v rozhovoru se Sputnikem vyjádřil k dalšímu rozvoji turecké technické spolupráce v oblasti letectví s Ruskem a USA.

„V současné době je Turecko ve fázi velmi vážného rozhodnutí. Jedním z důvodů je skutečnost, že USA odmítly dodávat stíhačky F-35, přestože za ně Turecko zaplatilo plnou částku. Toto je pozice Spojených států, jak víte, souvisí s nákupem ruských systémů S-400 Tureckem. Mezitím je to v rozporu s mezinárodním právem, protože v jednom případě mluvíme o systémech protivzdušné obrany, v druhém – o vojenském letadle. Turecko je navíc jedním z výrobců letadel F-35,“ uvedl Caşın.

Drahé F-35

Mnoho odborníků poznamenává, že americké stíhačky F-35 jsou extrémně drahé – náklady na F-35 se pohybují totiž kolem 100 milionů dolarů. Velká Británie mimo jiné z tohoto důvodu drasticky snížila rozkazy pro tyto bojovné letouny.

Zpočátku se předpokládalo, že každá nová F-35 bude stát Brity 77 až 100 milionů liber. Jak dříve psal portál Business Insider, s odkazem na analytiky, ve skutečnosti za každé letadlo, které bude letos dodáno do země, bude muset Velká Británie zaplatit více než 150 milionů liber kvůli „skrytým nákladům“. Tyto náklady zahrnují například aktualizaci softwaru a náhradní díly pro letadla.

Současně, navzdory vysoké ceně stíhaček nové generace, existují problémy s jejich použitím. Podle studie by měl stíhací model F-35B provádět vertikální vzlet a přistání. Podle portálu však americké dokumenty uvádějí, že čtyři již zakoupené stíhačky jsou pro bezpečné provedení takových manévrů příliš těžké.