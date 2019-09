Molotovovy koktejly, pepřový sprej a vodní děla. V Hongkongu se znovu protestuje

V sobotu se obyvatelé Hongkongu vydali do ulic s cílem připomenutí revoluce deštníků, která začala ve stejný den přesně před pěti lety. Demonstrace byla zahájena kolem 19:00 místního času v parku Tamar.

28. září 2014 v Hongkongu začaly demonstrace tisíců lidí. Protestující požadovali skutečné všeobecné volební právo. Revoluce deštníků trvala 79 dní a byla tak nazvána právě kvůli tomu, že demonstranti používali deštníky, aby se chránili před slzným plynem policie.

Podle údajů Občanské fronty pro lidská práva, která sobotní demonstraci uspořádala, se akce zúčastnilo 200 tisíc až 300 tisíc lidí. Organizátor Jimmy Šam uvedl, že policie požadovala, aby demonstrace byla ukončena okamžitě, a proto skončila o 45 minut dříve, než bylo plánováno.

Akce začala v 19:00 místního času (13:00 středoevropského času) v parku Tamar. Někteří protestující se začali shromažďovat u železných bran a ohrad instalovaných poblíž hlavní budovy vlády. Policie použila pepřový plyn. Asi hodinu před tím do brány a ohrady kopala skupina lidí, někteří z nich oslepovali laserem policisty a hlasitě zpívali písničky, které zesměšňovaly policii.

Policie také informovala, že protestující hodili do budovy vládního komplexu Molotovovy koktejly.

Televizní a rozhlasová společnost RTHK sdělila, že v hongkongské obci Admiralita policie používá k rozhánění demonstrace vodní děla.

Den české státnosti. Na sochu svatého Václava skupina lidí vyvěsila transparent https://t.co/rsPo5yZivT pic.twitter.com/Z4bvpZbYHF — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 28. září 2019

Dlouhé protesty v Hongkongu

Hromadné protesty vyprovokované projednáváním zákona o extradici probíhají v Hongkongu od začátku června. Hongkongská vláda navrhla úpravu platného Zákona o podezřelých uprchlých zločincích. Navrhovaný mechanismus by umožnil vydání podezřelých osob na základě rozhodnutí vedení regionu jurisdikcím, s nimiž nemá Hongkong dohodu, mj. kontinentální Číně. Odpůrci tohoto návrhu zákona si ale myslí, že to ohrozí nezávislost soudního systému Hongkongu v souladu se zásadou „jedna země, dva systémy“ a umožní ústřední vládě pronásledování nepohodlných osob.

Na začátku září nejvyšší představitelka hongkongské administrativy Carrie Lamová oznámila, že se úřady rozhodly zcela odvolat zákon o extradici. Podle Lamové budou všechny potřebné postupy provedeny v říjnu, kdy skončí přestávka v práci legislativního shromáždění.

Demonstranti však stále zůstávají nespokojení s rozhodnutím místní vlády, která provedla ústupky pouze v jednom z pěti požadavků. Protestující nadále trvají na tom, aby hongkongské úřady vyhověly i dalším požadavkům. Jde o zrušení používání termínu „masové nepokoje“ ohledně protestů 12. června, požadují propuštění všech dříve zadržených demonstrantů, provedení nezávislého vyšetřování policejních zásahů během protestů 12. června a zavedení přímých všeobecných voleb hlavy Hongkongu a zákonodárného orgánu. Lamová však uvedla, že vláda nevyhoví žádosti o amnestii, protože by to bylo v rozporu se zákony právního státu. Sdělila také, že policejní zásahy bude vyšetřovat Nezávislá rada pro stížnosti na policii, nikoliv nezávislá komise, jak to požadují protestující.