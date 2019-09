V Rakousku začaly předčasné parlamentní volby. Stane Kurz znovu kancléřem?

V Rakousku zahájily předčasné volby do Národní rady (dolní komory parlamentu). První volební místnosti již byly otevřeny v neděli v 6 hodin ráno. Celkem v republice má být přístupných více než 10 tisíc volebních místností.

Některé volební místností začaly fungovat v 10 hodin ráno. Úřady republiky oficiálně umožňují komunám a městům nezávisle stanovit pracovní dobu místností. Očekává se však, že do 17:00 budou místností uzavřeny a začne sčítání hlasů.

Národní rada Rakouska se skládá ze 183 poslanců. Aby se strana mohla do dolní komory dostat, musí překročit 4% hranici.

Podle předpovědí je favoritem voleb Rakouská lidová strana (Österreichische Volkspartei, ÖVP) vedená Sebastianem Kurzem, který by mohl znovu zastávat funkci kancléře. Do parlamentu by se také měly dostat Sociálně demokratická strana Rakouska (SPÖ ), Svobodná strana Rakouska (FPÖ) pravicově liberální NEOS a Zelení.

Rakouská lidová strana ÖVP během volební kampaně také navrhla zakotvit v ústavě země právo občanů platit v hotovosti. Idea získala podporu i Sociálně demokratické strany, která také navrhla zrušení poplatků při výběru hotovosti z bankomatů.

V republice v tento den budou moci volební právo využívat všichni občané starší 16 let, což je podle posledních odhadů ministerstva vnitra 6 369 796 osob.

Vláda v Rakousku je po většině moderní historie republiky tvořena dvěma politickými silami na základě staršího a mladšího koaličního partnera. Ani jedné straně se dosud nepodařilo získat drtivou většinu hlasů.

Vyslovení nedůvěry Kurzovi

Na konci letošního května Národní rada Rakouska vyslovila nedůvěru rakouskému kancléřovi Sebastianu Kurzovi a celé vládě republiky. Toto rozhodnutí podpořila Sociálně demokratická strana Rakouska (52 poslanců), Rakouská strana svobody (51 poslanců) a strana JETZT (7 poslanců).

Byl to první případ od roku 1945, kdy parlament země odvolal kancléře.

Otázka o vyslovení nedůvěry Kurzovi byla vznesena opozicí na pozadí vládní krize v zemi, k níž vedlo zveřejnění skandálního videa s účastí bývalého vicekancléře a vůdce Rakouské strany svobody (APS) Heinze-Christiana Strache.

Strache odstoupil, Kurz odmítl dále pracovat ve vládní koalici s APS a oznámil předčasné parlamentní volby. Na posty ministrů z APS Kurz jmenoval zástupce své strany, což vyvolalo nespokojenost opozice.