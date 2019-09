Video: NASA ukázala, jak funguje černá díra

Technologie se zlepší a budoucí obrazy černých děr se postupem času zlepší. A nová vizualizace NASA ukazuje, že jednou budeme moci vidět na obrázcích s vysokým rozlišením aktivní narůstající supermasivní černé díry.

Na simulaci vidíme ve středu černý kruh. Toto je horizont událostí, v němž elektromagnetické záření - světlo, rádiové vlny, rentgenové paprsky - nesou dostatečně rychlé, aby dosáhly rychlosti výstupu z gravitační přitažlivosti černé díry.

New NASA visualization of a black hole.

Okolo horizontu události můžete vidět dokonalý světelný kruh - fotonový kruh. Toto světlo ve skutečnosti pochází z části akrečního disku za černou dírou; ale gravitace je tak intenzivní, dokonce i mimo horizont události, že deformuje časoprostor a ohýbá cestu světla kolem černé díry.

Můžete si také všimnout, že jedna strana akrečního disku je jasnější než druhá. Tento efekt se nazývá relativistické záření a je způsobeno rotací disku. Část disku, která se pohybuje směrem k nám, je jasnější, protože se pohybuje rychlostí blízkou rychlosti světla. Pohyb způsobuje změnu frekvence na vlnové délce světla. Tomu se říká Dopplerův efekt.