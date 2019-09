Sputniku zamítli akreditaci na konferenci Konzervativní strany Británie

V neděli začala velká událost britských toryů, která bude trvat až do středy. Bude na ni vystupovat premiér, budou probíhat jednání o brexitu a dalších záležitostech britské politiky.

Sputniku odmítli akreditaci na toto shromáždění Konzervativní strany, které se odehrává v Manchesteru, večer před začátkem. Žádost o účast byla odeslána před měsícem. Email, v němž je napsáno, že „mediální akreditace nebyla udělena“ dorazil na poslední chvíli a neobsahoval žádné vysvětlení.

Akreditace na podobnou událost britské labouristické strany, která proběhla v tomto týdnu, byla bez problémů a reportér Sputniku byl na místě spolu se svými kolegy z ostatních médií.

Konzervativci se sešli na výroční konferenci v Manchesteru. Očekává se, že se bude jednat o nejzávažnějším bodu – brexitu a s ním spojených záležitostí, včetně kontroverzního rozhodnutí Vrchního soudu vůči premiérovi Borisi Johnsonovi a jeho aktivitám v parlamentu.

Vystoupení Velké Británie z EU

Referendum o vystoupení z Evropské unie se konalo v roce 2016 a Britové v něm těsnou většinou rozhodli o vystoupení. Brexit se ale několikrát odkládal a způsobil pád dvou vlád konzervativců. Premiér David Cameron po uveřejnění výsledků referenda v roce 2016 rezignoval a na konci července rezignovala také Theresa Mayová. Stalo se tak poté, co se jí nepovedlo realizovat brexit.

Boris Johnson, nový premiér, který nastoupil do funkce po Therese Mayové, během svého vystoupení u příležitosti převzetí funkce rozhodně potvrdil, že hodlá vyvést Velkou Británii z EU. Pokud by k brexitu nedošlo, mělo by to, podle jeho slov, fatální vliv na důvěru v britský politický systém.

Obě dotčené strany, Velká Británie a EU, v minulosti prováděly jednání o dohodě o vystoupení ostrova z EU, aby bylo možné vyhnout se velkým otřesům a ztrátám plynoucím z brexitu.