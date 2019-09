„To už musí být eurounijní pátá kolona v Británii pěkně v pytli.“ Matějka okomentoval sexuální skandál kolem Johnsona

K incidentu mělo dojít v roce 1999 během oběda, který pořádal časopis The Spectator, jehož šéfredaktorem byl tehdy Boris Johnson. Edwardesová v té době jako mladá novinářka do časopisu příležitostně přispívala.

„Seděla jsem po Johnsonově pravici. Po jeho levici byla jedna mladá žena, kterou znám. Nalévalo se hodně vína, pilo se hodně vína. Pod stolem jsem cítila Johnsonovu ruku na svém stehně. Stiskl,“ líčí Edwardesová svůj příběh na stránkách nedělníku The Sunday Times.

Podle ní Johnson ji stiskl vysoko na noze tak silně, až se napřímila. Ženu po jeho levici měl údajně rovněž osahávat.

Johnson veškerá obvinění proti své osobě popírá. Toto téma se ale stalo předmětem diskuzí během stranické konference konzervativců v Manchesteru. Mluvilo se i o tom, že tou další ženou byla Mary Wakefieldová, manželka současného poradce premiéra Dominica Cummingse. Ta to ale popřela.

„Nejsem tou ženou, o které napsala Charlotte Edwardesová ve svém sloupku,“ reagovala Wakefieldová na dotaz BBC. „Boris byl dobrým šéfem a nic podobného se mi nestalo. Ani Charlotte, kterou rovněž mám ráda a obdivuji, o tom nikdy se mnou nemluvila,“ dodala.

Útok proti brexitu

Podle britských médií úřad britského premiéra byl velmi frustrovaný z toho, že obvinění zazněla přímo před stranickou konferencí.

Šéf Strany nezávislosti České republiky František Matějka, který usiluje o provedení referenda o vystoupení z Evropské unie, v obvinění vidí ruku odpůrců brexitu.

„To už musí být eurounijní pátá kolona v Británii pěkně v pytli…“ napsal na svůj Facebook.

Podle listu The Telegraph se v pondělí měla sejít i koalice prounijních politiků, kteří chtějí nalézt způsob, jak by přiměli Johnsona, aby požádal o odklad brexitu již tento týden. Již dříve parlament nařídil Johsonovi, aby žádal o odklad do 19. října. Nicméně odpůrci brexitu bez dohody se domnívají, že pokud Johnson poruší zákon, tak jim nezbyde čas, aby mohli jeho rozhodnutí napadnout u soudu.

Johnson: Británie nebude platit EU 39 miliard liber za Brexit bez dohody https://t.co/L4DXZYtjFH pic.twitter.com/idg4c8WXIM — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 26. srpna 2019

K brexitu má dojít 31. října. Nicméně již v minulosti byl několikrát odložen, a to z toho důvodu, že britský parlament nedokázal schválit dohodu, kterou s EU vyjednala bývalá premiérka Theresa Mayová. Současný ministerský předseda Boris Johnson již dříve prohlašoval, že hodlá uskutečnit brexit i bez dohody.