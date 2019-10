„Není to první americký ministr, který lhal.“ V Sýrii tvrdě odpověděli na Pompeovo prohlášení o chemických útocích

Ve čtvrtek ministr zahraničí USA Mike Pompeo uvedl, že syrské orgány 19. května v provincii Latákie používaly chemické zbraně. Syrské úřady opakovaně odmítaly obvinění z chemických útoků. Ruský náměstek ministra zahraničních věcí RF Sergej Veršinin v komentáři k Pompeovým slovům vyjádřil politování nad tím, že USA učinily toto prohlášení před dokončením vyšetřování OSN, a uvedl, že by to mohlo nepříznivě ovlivnit proces politického urovnání v Sýrii.

„Už jsem říkal, že je to lež celkově i v podrobnostech. Co se týče Pompea, není to první americký ministr zahraničních věcí, který lhal. Jsme svědky mnoha příkladů lži jak od něho, tak i od jeho předchůdců,“ sdělil syrský ministr libanonské televizní stanici al-Mayadeen.

Syrské orgány už prohlásily, že nikdy nepoužívaly chemické zbraně proti civilnímu obyvatelstvu ani teroristům a celý chemický arzenál země byl vyvezen ze Sýrie pod kontrolou OPCW.

Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov dnes také prohlásil, že USA hrají v Sýrii nebezpečnou hru.

„Dlouho jsme upozorňovali naše americké kolegy i světové společenství na to, že Spojené státy a koalice hrají nebezpečnou hru na východním břehu Eufratu, snaží se použít kurdský faktor k vyřešení svých geopolitických úkolů a tímto úkolem je izolovat východní pobřeží Eufratu od zbývajícího území Sýrie, to je očividné,“ řekl Lavrov během svého vystoupení na 16. každoročním zasedání Valdajského klubu v Soči.

Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharová dříve uvedla, že Spojené státy se ve svých zprávách o údajném používání chemických zbraní vládními silami v Sýrii opírají o neověřené zdroje, včetně zdrojů od teroristických skupin.