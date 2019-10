USA opět zavedou na Evropu cla, a to ve výši až 25 %. Brusel hrozí odvetou

Američané se rozhodli, že zavedou odvetná cla. Údajně by se mělo jednat o cla ve výši 10 % na evropská letadla a 25 % na zemědělské a průmyslové zboží. Tímto krokem chtějí USA reagovat na nezákonné subvencování evropského výrobce letadel Airbus. Oznámily to zahraniční tiskové agentury s odkazem na Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR).

Uvádí se, že daný krok USA umožnilo rozhodnutí Světové obchodní organizace (WTO). Konkrétně se jedná o to, že WTO povoluje Spojeným státům americkým cla na zboží z EU, a to ve výši 7,5 miliardy dolarů (cca 177 miliard korun) za rok.

Čeho se nová cla dotknou?

Plánovaná cla ve výši 25 % by se měla týkat například irské a skotské whisky, vína, sýrů, oliv a zmrazeného masa, které pochází z Francie, Německa, Španělska a Velké Británie. Kromě toho se dotknou i německé kávy a některých strojírenských výrobků z Německa, stejně jako britských oděvů a vlněného zboží. Výjimkou ale nebudou ani másla, jogurty a produkty z vepřového masa původem z několika evropských zemí.

​Zdroje Úřadu amerického obchodního zmocněnce prozradily, že Spojené státy plánují s Evropskou unií zahájit jednání o východisku, jež by „prospělo americkým zaměstnancům“. Daná cla mají tedy být zavedena poté, co orgán WTO pro řešení sporů vydá formální souhlas. Údajně by k tomu mělo dojít dne 18. října.

Letadla ohrožená cly

Jak již bylo řečeno, nová cla by se měla týkat i letadel. Nebudou se však vztahovat na letecké díly, což výrobní provozy Airbusu v americké Alabamě ušetří vyšších nákladů. Navíc USTR potvrdil, že rovněž společnost Boeing bude moct využívat evropské součástky při výrobě svých letadel bez zatížení vyšším clem.

USA vs. EU

Mezi Spojenými státy a Evropskou unií to od roku 2004 poněkud vře. Vzájemně se totiž u WTO obviňují z nelegální podpory svých výrobců letadel Boeing a Airbus. V obou případech však bylo zjištěno, že v rozporu s pravidly WTO finančně podporovaly své výrobce letadel, aby jim tím umožnily výhodnější pozici na trhu.

Dané strany se proto začaly připravovat na možné zavedení cel, která by sloužila jako jakási odveta za škody, které byly způsobeny v důsledku subvencí. WTO v současné době posuzuje plány EU na zavedení cel na americké zboží. Rozhodnutí by mělo padnout na začátku příštího roku.

K věci se vyslovila i Evropská komise. Ta prohlásila, že pokud by se Washington opravdu k zavedení cel uchýlil, pak EU nemá jinou možnost než reagovat stejně.