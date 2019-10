Rusko nabídlo Filipínám projekt plovoucí jaderné elektrárny

Během setkání s Dutertem Putin prohlásil, že ruská strana má zájem o rozvoj spolupráce s Filipínami v oblasti mírového atomu.

„Na Filipínách existuje několik způsobů rozvoje jaderné energie: je to restartování již existující elektrárny, která je zakonzervovaná a Filipínci ji udržují ve velmi přijatelném stavu; je to výstavba jiné elektrárny, ale také o velkém výkonu; a možná i zajímavější přístup, který jsme také nabídli filipínským přátelům - to jsou malé formy včetně plovoucích (atomové generace),“ řekl Lichačov.

„Jelikož je tato země ostrovní, mobilně se rozvíjí, existují na její velké zeměpisné mapě různé „růstové body“, kde je nutné periodicky několikanásobně zvýšit spotřebu energie. V tomto smyslu jsou plovoucí formy (atomové generace) nejmobilnější a nevyžadují vytvoření další náročné síťové infrastruktury, která je pro ostrovní stát nákladná a poněkud komplikovaná,“ dodal generální ředitel Rosatomu.

Putin ohodnotil růst obchodu s Filipínami

Ruské společnosti jsou připraveny zvýšit objem dodávek energie, letadel, dopravní a speciální techniky na Filipíny, existují rezervy pro rozšíření vzájemného obchodu, uvedl ruský prezident Vladimir Putin.

„V roce 2018 se obrat zboží zdvojnásobil - plus 102 % a překročil 1,2 miliardy dolarů. Ruský vývoz vzrostl čtyřnásobně. Přesto máme stále značné rezervy. Ruské společnosti jsou připraveny zvýšit objem dodávek energie, letadel, dopravní a speciální techniky na Filipíny,“ řekl Putin během čtvrtečního setkání s filipínským prezidentem Rodrigem Dutertem.

Zdůraznil, že ruská strana má zájem i na „dalším rozvoji průmyslové spolupráce, navázání spolupráce v oblasti mírového atomu, výzkumu vesmíru a využívání digitálních technologií“.

Putin označil Filipíny za důležitého partnera Ruska v Asii. Podle něj je dvoustranná spolupráce „konstruktivní a vzájemně prospěšná“, mezi oběma státy se vytvořily přátelské vztahy.

XVI. každoroční zasedání Valdaj se koná od 30. září do 3. října v Soči. Letošní téma se nazývá Úsvit východu a světový politický systém. Jednou z důležitých částí setkání jsou kromě odpovědí na otázky odborníků Putinova mezinárodní setkání.