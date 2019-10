Byly spuštěny reaktory nejvýkonnějšího ruského atomového ledoborce

To znamená, že začala řízená řetězová jaderná reakce a nasazení reaktoru na minimální výkon dostatečný pro kontrolu reakce.

„Pak po potřebných zkouškách budou reaktory nasazeny na energetický výkon. A poté budou zahájeny i zkušební plavby Arktiky,“ dodal mluvčí státní korporace.

Na ledoborci je instalována kompaktní a úsporná reaktorová jednotka RITM-200 ze dvou jaderných reaktorů, každý o tepelném výkonu 175 megawattů. Její uspořádání umožňuje rozmístit hlavní zařízení uvnitř tělesa parního generátoru. Projektantem RITM-200 je nižněgorodská konstrukční kancelář Afrikantov.

Ledoborec Arktika byl postaven na objednávku Rosatomu v Baltském závodě v Petrohradu. Podle plánu by do provozu měl být uveden v roce 2020.

V současné době probíhá výstavba dvou sériových atomových ledoborců projektu 22220 Sibir a Ural. V srpnu Rosatom a Baltský závod podepsaly smlouvu na vybudování dalších dvou ledoborců z tohoto projektu.

Univerzální atomové ledoborce LK-60Ja o výkonu 60 megawattů budou největšími a nejvýkonnějšími na světě. Mají zajistit vedoucí postavení Ruska v Arktidě. Loď je 173,3 metru dlouhá a 34 metrů široká, má výtlak 33,5 tisíce tun. Tyto ledoborce budou moci rozbíjet až třímetrový led. Budou zajišťovat provádění lodí s uhlovodíkovými surovinami z nalezišť na Jamalském a Gydanském poloostrovu a také z šelfu Karského moře na trhy zemí asijsko-tichomořského regionu.

Ledoborcem soukromě

Letos v dubnu jsme informovali o tom, že jeden z padesáti nejbohatších Rusů, bankéř Oleg Tinkov, chce v příštím roce představit veřejnosti to, co nazývá prvním soukromým ledoborcem. Plavidlo, které má hodnotu 100 milionů eur bude posláno do Antarktidy.

Ledoborec stál více než 100 milionů eur. Bankéř si ho chce užívat asi 20 týdnů v roce a také plánuje pronajmout ho za 690 000 eur týdně.

Podnikatel uvedl, že je první, kdo si takovou loď objednal. Tato expediční jachta, která dokáže lámat led až o tloušťce 40 centimetrů, je schopná zachovat si samostatnost na moři až 40 dní. 77.metrové plavidlo, které nabízí luxusní ubytování až pro 12 osob, kromě posádky, má také dva helikoptérové hangáry, potápěčské centrum, dekompresní komoru, dva sněžné skútry a několik potápěčských lodí.