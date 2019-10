Trump označil CNN za ostudu země

Americký prezident Donald Trump označil činnost americké televizní stanice CNN za ostudu země a navrhl zřízení nového masmédia, které by vysílalo správné informace o USA pro celý svět. Bylo to oznámeno v noci na 4. října na oficiálním webu Bílého domu.

Podle slov amerického předáka je vysílání CNN za hranicemi USA mnohem širší než v samotných Spojených státech. V souvislosti s tím se ho hlavy jiných států ptají, proč tato televizní stanice nemá svou zemi ráda a šíří o ní negativní zprávy.

„To je prostě hanba. Musíme skutečně vzít několik opravdu nadaných lidí a vysílat do zahraničí skutečné hlasy, nikoliv falešné,“ prohlásil Trump.

O den dříve list The New York Times oznámil, že vedení CNN odmítlo vysílat šot na objednávku Trumpova předvolebního štábu.

Ve třicetisekundovém šotu se tvrdí, že bývalý viceprezident USA Joseph Biden v roce 2016 požádal ukrajinské úřady, aby propustily generálního prokurátora Ukrajiny Viktora Šokina, který vyšetřoval činnost holdingu Burisma, v jehož představenstvu byl Bidenův syn Hunter.

V šotu je také řeč o „Bidenových přisluhovačích v masových médiích, kteří ho poslouchají“. V tomto okamžiku jsou na obrazovce tři novináři CNN a pracovnice televizní stanice MSNBC.

Vedení CNN ze své strany prohlásilo, že videozáznam neodpovídá redakčním normám kvůli pohrdavému postoji k novinářům televizní stanice a také lživým tvrzením, která obsahuje.

Ředitel pro komunikaci v Trumpově předvolební kampani Tim Murtaugh prohlásil, že CNN „pořád jen hájí Bidena“, takže není divu, že ho chrání také před „pravdivým video šotem“.

V roce 2017 Trump vyslovil názor, že projev zpěvačky Madonny v průběhu „pochodu žen“ s kritikou na jeho adresu dělal zemi ostudu.

Před tím bylo oznámeno, že televizní stanice CNN přerušila vysílání projevu zpěvačky Madonny kvůli sprostým nadávkám na adresu Donalda Trumpa. Madonna promluvila na hromadné protestní akci ve Washingtonu, na niž se sešlo podle různých odhadů až půl milionu lidí. V průběhu svého vystoupení prezidentovi dvakrát neslušně vynadala. Řekla také, že je „moc rozzlobená a hodně přemýšlela o tom, jak vyhodit Bílý dům do povětří".

Později na své stránce na Instagramu zpěvačka napsala, že to prohlášení bylo „metaforické", a že nemá sklon k násilí.

Během rozhovoru pro televizi FoxNews požádal moderátor Trumpa, aby ostrý projev Madonny okomentoval.

„Upřímně řečeno, byl odporný. Myslím si, že si velmi ublížila. Poškodila samotnou myšlenku protestu. To, co řekla, to byla pro naši zemi hanba", řekl Trump.