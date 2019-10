USA procházejí ostrou fází konce Západu? Fanatická klimatická aktivistka vyzývá k jezení dětí

Aktivistka v New Yorku během setkání s vysokou americkou političkou prohlásila, že lidé musejí začít jíst své děti, aby bylo možné zabránit údajně přicházející klimatické katastrofě.

„Kvůli klimatické krizi tady už dlouho nebudeme. Zbývá nám již jen několik měsíců. (…) Švédský profesor říká, že bychom mohli jíst mrtvé. To ale není dost rychlé. Myslím, že slogan další kampaně musí být toto: Musíme začít jíst děti! Nemáme dostatek času. Máme příliš mnoho CO2,“ prohlásila ekologická aktivistka na setkání s členkou Sněmovny reprezentantů USA Alexandrou Ocasio-Cortezovou v New Yorku.

„Vy jste tak skvělá, jsem tak ráda, že podporuje novou zelenou politiku. To ale není dost. I kdybychom vybombardovali Rusko, pořád máme příliš mnoho lidí, příliš mnoho znečištění. Takže se musíme zbavit dětí. To je velký problém. Nestačí jen přestat mít děti. Musíme jíst děti. To je velmi důležitá věc,“ dodala aktivistka.

Videozáznam setkání s Cortezovou byl umístěn na sociální síť YouTubu 3. října kanálem Bloomberg TicToc, nese název: „Musíme začít jíst děti! Klimatická aktivistka konfrontovala AOC v New York Town Hall.“

„Musíme začít jíst děti! Klimatická aktivistka konfrontovala členku Sněmovny reprezentantů Alexandru Ocasio-Cortezovou během setkání v LeFrak City Queens Library v Queens v New Yorku. Tvrdila, že už nám zbývá jen pár měsíců: „Musíme začít jíst děti! Nemáme dostatek času!“ stojí v popisku k videu.

Klimatičtí alarmisté a příchod nové totality

Ve druhé polovině září vystoupila na tribuně Valného shromáždění OSN švédská aktivistka Greta Thunbergová. Během svého vystoupení zaútočila na přítomné a obvinila je z toho, že jí zničili dětství a že kvůli nim vymírají ekosystémy a planeta je na prahu totální ekologické katastrofy.

Mnoho osobností veřejného prostoru označují klimatický aktivismus moderní doby za příchod nové totality. Někteří psychiatři mluvící o psychickém zdraví Thunbergové ji označili za oběť manipulací, kterou jen využívají pro dosahování svých politických cílů.

Appeasement je zpět. Politici pravicoví i levicoví ustupují zlu a ještě mu tleskají. Piláti nové doby se prostě bojí.



Odskáčeme to všichni. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 23 сентября 2019 г.

​Štvanici okolo Grety Thunbergové údajně podlehl i český psychiatr Jaroslav Matýs, který ji označil za nezralé dítě s autistickými problémy bez sebemenšího sociálního cítění. Přirovnal ji k autistům, protože ti podle něj „nerozpoznají, co je dobro a co je zlo. Oni nechápou, co je spravedlnost“. Podle něj tak šlo v jejím projevu o „naučené a získané formulace, ale ne prožitek“.