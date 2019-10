Trump informoval, že USA zrušily víza pro polské občany

Při besedě s novináři v Bílém domě prezident informoval, že se jedná o „plném zrušení víz“.

O svém úmyslu zrušit víza Trump informoval 23. září při návštěvě polského prezidenta Andrzeje Dudy během deklarace o zesílení obranné spolupráce. Duda vyjádřil naději na to, že víza budou zrušena do 25. prosince.

Dodávky amerických F-35 pro Polsko

Na konci září bylo informováno, že americký kongres souhlasil s prodejem 32 nejnovějších bojových stíhaček F-35 Polsku.

„Kongres USA se dohodl na prodeji 32 nejmodernějších letadel F-35 Polsku. To je jeden z posledních kroků před uzavřením smlouvy, ale není to konec naší práce. Budeme tvrdě jednat, abychom dosáhli co nejlepší ceny,“ informoval Mariusz Błaszczak na svém Twitteru.

​Polský ministr dříve uvedl, že očekává, že cena těchto letadel bude pro Polsko výrazně nižší než původně avizovaných 6,5 miliard dolarů a také, že bude odpovídat ceně, za kterou koupila F-35 Belgie. Belgická vláda v říjnu roku 2018 schválila pořízení 34 stíhaček F-35 pro Královské letectvo. Dodávka strojů je naplánována na rok 2025. Podle belgického ministerstva obrany cena jedné F-35 dosahuje 76,3 milionu eur, včetně vybavení a výcviku pilotů. Celková částka pro Belgii je tedy přibližně 2,594 miliard eur.

Mnoho odborníků poznamenává, že americké stíhačky F-35 jsou extrémně drahé – náklady na F-35 se pohybují totiž kolem 100 milionů dolarů.