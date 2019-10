Fiala se ostře pustil do politiků kvůli nečinnosti po útoku nožem v Paříži

„Francouzský policista Mickaël H., který nedávno přestoupil na islám, zavraždil čtyři své kolegy! Server Breitbart informuje, že tento IT pracovník údajně zabil ženu, která byla jeho nadřízenou, jež ho předtím pokárala, že odmítá normálně vycházet se ženami – ubodal ji keramickým nožem… To by mohla být pravdivá verze, protože muslimové odmítají přijmout autoritu žen jako svých nadřízených... Jediná reakce politiků bude zase, že se máme "semknout" a že nelze z ničeho vinit islám... Prostě kecy!“ okomentoval na svých sociálních sítích útok Radim Fiala.

Politik SPD se následně ptá, jak dlouho ještě bude trvat, než se politici probudí, aby začali chránit svoji křesťanskou civilizaci. Migranty přijíždějící do Evropy označil za „invazi“.

„Opakuji to stále: Kolik znásilněných a zavražděných žen a dívek, kolik teroristických útoků, kolik napadených a zabitých lidí tu ještě musí být, aby se politici probrali a začali bránit křesťanskou civilizaci před imigrantskou invazí a nenávistí islámu?" dodal politik.

Útok na policii v Paříži

Oběťmi útoku se stali tři muži a jedna žena. Ještě jedna osoba byla těžce zraněna.

Podle informací portálu Echo 24 útočník a jeho manželka vyznávali islám. Útočník údajně k islámu konvertoval před 18 měsíci.

„Nikdy nevykazoval žádné problémy v chování, nedal znát ani nejmenší důvod k poplachu,“ cituje portál slova francouzského ministra vnitra Christophe Castanera.

Francouzská média informovala, že útočník útočil keramickým nožem. Ten díky tomu nebyl odhalen při průchodu bezpečnostním rámem.

Francouzská prokuratura mezitím začal útok vyšetřovat jako teroristický čin.

Podle kanálu LCI, útočníkem byl 45letý Michael Harpon, rodák z karibského ostrova Martinik, který na této policejní stanici pracoval od roku 1993 jako IT specialista. I když muž před rokem a půl konvertoval k islámu, dosud neexistuje důkaz, že jeho čin nějak souvisí s jeho náboženskými názory. Možnou příčinou bylo jeho zklamání z kariérních příležitostí.