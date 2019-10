Astronomové plánují natočit střed vesmíru

Tým Event Horizon Telescope se chystá zahájit nový projekt, který by sledoval chování černé díry M87 a to, jak mění své okolí.

V dubnu mezinárodní tým vědců pořídil vůbec první fotografii černé díry. V září získali za tento úspěch průlomovou cenu 3 miliony dolarů. K dosažení tohoto cíle vědci použili osm observatoří po celém světě a synchronizovali svou práci tak, aby vytvořili jediný „virtuální“ teleskop o velikosti Země.

Nyní se komunita astronomů snaží přidat do této sítě ještě více teleskopů a používat nové počítačové technologie ke zpracování 10krát většího objemu dat z těchto zařízení. Současně vědci naznačují, že dokážou natočit videa ze dvou černých děr za přibližně pět let.

Prvním z nich bude objekt s názvem M87. Váží 6,5 miliardy sluneční hmotnosti. Pro srovnání, střed Mléčné dráhy - kvasar Střelec A* váží „pouze“ 4 miliony sluneční hmotnosti. To znamená, že nahromadění plynu kolem M87 bude mnohem větší, což umožňuje pohodlnější pozorování. Kvůli jeho velikosti se však procesy pohybu plynu kolem tohoto kvazaru objevují pomaleji a lze je pozorovat pouze tehdy, pokud se odstraní M87 na několik měsíců.

Druhým objektem v řadě je náš nativní Střelec A*. Ačkoli je méně intenzivní a bude obtížnější jej rozeznat, procesy kolem něj jsou rychlejší a jejich studium pomůže odhalit mnoho tajemství černých děr. Pozorování těchto objektů dnes může říci o mnoha jejich vlastnostech a procesech, které se vyskytují v jejich bezprostředním okolí. Dosažení většího zvětšení vám však umožní tyto procesy vidět z první ruky a důkladně je prozkoumat.

K dosažení tohoto cíle plánuje tým astronomů do roku 2020 zvýšit počet teleskopů účastnících se projektu. Při vytváření videa nemusí vědci zvětšovat počet observatoří. To je nezbytně nutné pro zlepšení kvality obrazu. Podle vědců budou asi za pět let schopni vytvořit krátký „film“. Bude to v nízké kvalitě a počet snímků v něm nebude příliš velký, ale když se počet observatoří účastnících se projektu zvýší na 20, parametry obrazu se výrazně zvýší.

Vědci přezkoumali hlavní vlastnosti vesmíru

Vědci zjistili novou hodnotu Hubbleovy konstanty, která se rovná 82,4. Protože Hubbleova konstanta je spojena s rychlostí rozšiřování vesmíru, jeho stáří je 11,4 miliardy let. Předchozí hodnota konstanty činila 70 a stáří vesmíru 13,7 miliardy let.

Při výzkumu astronomové použili gravitační čočkování – jev, kdy gravitační pole velmi hmotných těles zakřivuje paprsky světla ze vzdálenějších objektů. V důsledku toho vzniká efekt čočky, kdy vypadá zobrazení objektu jasnější. Vědci zjistili vzdálenosti do dvou gravitačních čoček, které se rovnaly 810 a 1230 megaparsků (2,6 a 4 miliardy světelných let).

Získané údaje byly použity pro zjištění vzdálenosti do 740 supernov typu Ia – druhu supernov, které vznikají při výbuchu bílého trpaslíka. Tyto objekty jsou „standardními svícemi“, jejich zářivost je tedy stejná, a podle ní se dá zjistit, jak daleko se tento objekt nachází. Vzdálenost do supernov umožňuje výpočet Hubbleovy konstanty.