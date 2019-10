Ruské velvyslanectví: Írán poskytne vysvětlení, proč zadržel ruskou novinářku

Diplomatický úřad informoval, že je v neustálém kontaktu s íránskými kolegy a že dělá všechno možné pro osvobození Julie Juzik. Uvádí se, že bylo požádáno konzulární přístup k ženě a vysvětlení toho, co se stalo.

„Partneři slíbili, že v blízké budoucnosti informují o podstatě položených otázek,“ uvedlo velvyslanectví.

Посольство находится в постоянном контакте с иранскими коллегами и делает все возможное для освобождения Юлии #Юзик. Были запрошены консульский доступ к ней и разъяснения по поводу случившегося. Партнёры обещали в ближайшее время информировать по существу поставленных вопросов pic.twitter.com/Hpfe42xwRS — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) 5 октября 2019 г.

Zadržení novinářky

Dříve se informovalo, že ruská novinářka dorazila do Teheránu 29. září na soukromé pozvání. Na letišti byla z neznámých důvodů zbavena pasu a 2. října byla žena zadržena v hotelu Íránskou revoluční gardou.

Na velvyslanectví tehdy informovali, že Juzik neinformovala diplomatické zastupitelství o svém příjezdu do Teheránu ani o problémech s pasem na letišti. Dodávalo se, že podle manžela a dcery novinářky žena očekávala, že by mohla čelit určitým problémům. Matka ženy měla podezření, že její dcera by mohla být obviněna z práce pro izraelské tajné služby.

Ruské ministerstvo zahraničí v této souvislosti předvolalo íránského velvyslance v Moskvě. Později íránský diplomatický rezort sdělil, že novinářka bude brzy propuštěna. Podle oficiálního mluvčího íránského ministerstva zahraničí Abbása al-Músáví byla Juzik zadržena, aby poskytla řadu vysvětlení.