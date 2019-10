Netanjahu Knessetu: Izrael okamžitě potřebuje mnoho miliard pro boj s íránskou hrozbou

Izrael musí vynaložit miliardy šekelů na rozšíření obranného rozpočtu, aby mohl čelit rostoucí hrozbě z Íránu, prohlásil Benjamin Netanjahu v Knessetu.

Při své čtvrteční řeči obrácené k zákonodárcům Netanjahu prohlásil, že obranný rozpočet musí vyrůst „o mnoho miliard okamžitě a následně o mnoho miliard každý rok“.

Podle Netanjahua je důvodem rostoucí moc Íránu: „Čelíme obrovské bezpečnostní výzvě, která jen roste týden co týden. Významně vyrostla během posledního měsíce nebo dvou, a, hlavně, během posledních několika týdnů. Toto není trik, není to „Netanjahu se nás snaží vyděsit“.“

Ve stejný den došlo k bezprecedentní události. Írán oznámil, že překazil společnou akci izraelských a arabských tajných služeb, které připravovaly vraždu Kásima Sulejmaního, jednoho z nejdůležitějších vojenských velitelů země, velitele speciálních jednotek Quds íránských revolučních gard.

Tato zpráva přišla jako znak pro stále rostoucí možnost vojenské konfrontace na Blízkém východě mezi Íránem a americkými spojenci.

Situace v regionu zůstává napjatá poté, co došlo k otevření hranice mezi Sýrií a Irákem. Izrael se bojí, že by to mohlo být využíváno pro převážení zbraní a bojovníků do Sýrie a dále blíže k izraelské hranici. Írán zdůrazňuje, že jeho přítomnost v Sýrii se omezuje na vojenské poradce.

Ze strany Izraele je ovšem jakákoli možná vojenská eskalace považována za málo pravděpodobnou, alespoň do té doby, než bude překonána politická situace, ke které vedly nejednoznačné výsledky parlamentních voleb.

Netanjahuovi se nepodařilo dosáhnout ve volbách přesvědčivého vítězství. V současné době má méně než tři týdny k tomu, aby vytvořil vládní koalici.