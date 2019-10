FBI na letišti v New Yorku zadržela a vyslýchala poslankyni Státní dumy. Rusko ostře reagovalo

Podle slov ruského velvyslance poslankyni zadrželi na letišti a odvedli ji do izolované místnosti, kde na ni čekal pracovník FBI. Podle jeho slov Jumaševové zadávali „absolutně nepochopitelné, nejasné a nepřijatelné otázky“.

„Nejen to, bylo jí nabídnuto setkat se příslušníkem FBI v jiném, neformálním prostředí a pokračovat v rozhovoru,“ informoval Antonov.

Velvyslanec zmínil, že se jedná o političce a poslankyni Státní dumy, která v posledních letech udělala mnoho pro rozvoj a stabilizaci rusko-amerických vztahů.

„Já si neumím představit, kdyby naše tajné služby někoho zadrželi, řekněme, někoho ze senátu či dolní komory kongresu. Řekněme ty senátory, kteří křičeli, že nedostali vízum, nebo ty, kdo po získání víza přijeli do Ruské federace. Odvedli by je od separátní místnosti, začali by je vyslýchat a potom by jim příslušník nabídl jít si vypít kávu někde v nějaké restauraci u letiště Šeremetěvo (Moskva),“ řekl diplomat.

Ruské velvyslanectví kvůli výslechu Jumaševové odeslalo americkému ministerstvu zahraničí protestní nótu.

„Takové aktivity považujeme za nepřípustné a znepokojující. My (…) počítáme s tím, že nám vysvětlí, co znamenají takové sondovací činnosti vůči poslankyni Státní dumy,“ řekl Antonov.

Velvyslanec Ruska v USA současně vyjádřil názor, že činnosti FBI nesměřují na pokus narušit průběh fóra Dialog Fort Ross.

Velvyslanectví USA v Rusku dříve nevydalo víza části ruské delegace pro účast v 74. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Krátce předtím nevydali americká víza pro ruskou delegaci směřující na konferenci o Dohodě o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT).

Vyjádření ruského ministerstva zahraničí

Ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo výslech ruské poslankyně ze strany FBI na letišti v New Yorku za „další nepřátelskou akci proti Rusku“.

„Vyjadřujeme rozhodný protest kvůli činnostem americké vlády vůči poslankyni Státní dumy Ruské federace Inze Jumašovové, která byla zadržena na new-yorském letišti agenty FBI a byla vyslýchána. (…) Vzniká otázka: buď americká vláda, nehledě na svá prohlášení, se nesnaží o normalizaci dialogu, nebo vláda není schopná kontrolovat činnosti tajných služeb,“ prohlásilo ruské ministerstvo zahraničí.

Samotná poslankyně Jumaševová odmítla incident komentovat. Zdůraznila, že s ní nyní pracují ruští diplomaté.