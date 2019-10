Generál Šedivý: Migrace nás semele. Je potřeba řešit ekonomiku Afriky

Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu české armády poskytl rozhovor Parlamentním listům, kde hovořil o migraci a způsobech, jak s ní bojovat.

„My se bráníme, aby se na naše území přemístili uprchlíci, kteří se sem dostali různými cestami – buď přes Turecko a Řecko, nebo přes Libyi a, Itálii, nebo přes Španělsko. Ale víme moc dobře, že pokud tyto lidí přemístíme přerozdělovacím mechanismem do České republiky, tak za nějakou dobu stejně utečou a budou se snažit dostat do Německa, Francie nebo Velké Británie. Pro nás to není řešení, a navíc ho považujeme za nebezpečné,“ prohlásil Šedivý a poukázal na slova české politické reprezentace, která opakovaně hovořila o tom, že migraci je potřeba řešit tam, kde vzniká.

Podle jeho názoru většina příchozích do Evropy nejsou uprchlíci před válkou, nýbrž ekonomičtí migranti. Migrace bude neustále zesilovat, pokud nebudeme řešit ekonomickou situaci v afrických zemích a dalších státech takzvaného rozvojového světa.

„(…) drtivá většina migrantů není migranty z důvodu válečného konfliktu na jejich teritoriu, ale jde o ekonomické migranty. Pokud se nevyřeší celkové prostředí i ekonomický růst životní úrovně v Africe i ve státech jako Bangladéš, Afghánistán a podobně, tak migrace zkrátka nepřestane a bude neustále zesilovat,“ řekl generál pro Parlamentní listy a dodal: „Kroky, které dělají některé státy Evropské unie včetně Itálie a Německa, tedy že vlastně nebrání příchodu migrantů, ale víceméně řeší až následný krok – jejich přerozdělování, tak v tom důsledku zesilují proud migrantů, kteří vědí, že se do Evropy tak nebo tak dostanou. Ale Evropa přece není tak velká, aby pojala desítky milionů migrantů z Afriky, to zkrátka nejde. Navíc to musí mít sociální dopady včetně násilností a podobně.“

Šedivý si myslí, že aktuální politické změny v Itálii, které směřují k větší vstřícnosti vůči migrantům, by mohly vést k nové politické krizi.

Bývalý náčelník generálního štábu rovněž poukázal na to, že je klíčové tlumit očekávání migrantů, že se mohou do Evropy jednoduše dostat.

„Když vzbudíme pozitivní očekávání, tím více migrantů a uprchlíků se bude dostávat do prostoru Středozemního moře, a je jedno, zda přes Turecko, nebo přes Libyi,“ myslí si s tím, že bezohlednost pašeráků lidí nezná mezí, neboť jim jde pouze o získání peněz, a o to, co bude si lidmi při jejich pokusu dostat se přes Středozemní moře, se již nestarají.

Na území kontinentu se migranti dostávají do přeplněných azylových center, kde následně vznikají problémy, říká generál.

„Nemůžeme považovat za řešení, že se na moři takzvaně zachrání lidé a přivezou se do evropského státu – je jedno do jakého – a pak se tam s nimi zachází stejně tak brutálně a možná až na hranici lidskosti. To zase musí přinést problémy, které vyústí v radikalizaci lidí, a takové příklady známe z Francie i z Německa,“ dodal Šedivý pro Parlamentní listy.

Nová vlna migrace do EU

Německý ministr vnitra Horst Seehofer prohlásil, že se obává nové migrační krize v Evropě, která by mohla být silnější, než byla v roce 2015. Klíčem je, podle jeho slov, pomoc partnerům při kontrole vnějších hranic EU.

„Musíme víc pomáhat našim evropským partnerům v kontrole na vnějších hranicích EU. Příliš dlouho jsme je nechali o samotě,“ prohlásil v rozhovoru pro Bild am Sonntag a dodal, že „když to neuděláme, čeká nás přítok běženců jako v roce 2015, a možná ještě silnější než před čtyřmi roky“.

V roce 2015 přišlo podle dat německého ministerstva vnitra do země asi 850 tisíc běženců a migrantů. Mnoho z nich přišlo do země nelegálně a bez osobních dokladů.