Centrum Mléčné dráhy explodovalo

Výsledky práce vědců mají být zveřejněny v časopisu The Astrophysical Journal, lze rovněž přečíst přetištěný článek.

Jednou ze stop exploze jsou Fermiho gama rentgenové bubliny: dvě velké struktury pod a nad centrem galaxie. Má se za to, že je zrodila obří černá díra Střelec А* v době své aktivnosti.

Erupce vznikající při pohlcování látky a také výrony (jety), jež dosahují téměř světelné rychlosti, se dotkly Magellanova proudu, oblaků molekulárního vodíku, jež se táhnou od Magellanových oblaků k jižnímu pólu galaxie. V současné době se dá pozorovat remanentní záření proudu (záření H-alfa), jež mohlo vzniknout kvůli jetu.

V novém průzkumu předložili vědci ještě jeden důkaz toho, že Mléčná dráha byla před 3,5 milionu let Seyfertovou galaxií. Jde o vysoký stupeň ionizace některých oblaků z Magellanova proudu.

Minimální množství energie potřebné k ionizaci se odhaduje na 50 elektronvoltů. S ohledem na to, že se proud nachází ve vzdálenosti 200 tisíc světelných let od centra Mléčné dráhy, měl to být obzvlášť silný výbuch. Trval podle vědců asi 300 tisíc let.

Seyfertova galaxie je galaxie spirálovitá nebo nepravidelného tvaru, která má aktivní jádro a chrlí plyn pohybující se obrovskou rychlostí.

„Procházka“ po centru Mléčné dráhy

Na začátku loňského roku jsme informovali o tom, že NASA zveřejnila video ve formátu 360 stupňů, které umožňuje „procházku“ po centru Mléčné dráhy.

Projekt využívající data z kosmické rentgenové observatoře Chandra a dalších teleskopů umožňuje pozorovateli, aby samostatně prozkoumal gigantické hvězdy a supervelkou černou díru v středu naší galaxie.

Kosmická agentura sdělila, že lidstvo není fyzicky schopné dosáhnout centra Mléčné dráhy, a vědci zkoumají daný region díky silným teleskopům schopným vnímat jak viditelné světlo, tak rentgenové a infračervené záření.