Spojené státy pošlou do Evropy rekordní počet vojáků. Za posledních 25 let se nic takového nestalo

Spojené státy pošlou do Evropy největší za posledních 25 let počet vojáků. Účastní se cvičení Defender Europe-20. Informovalo o tom v pondělí evropské velení Ozbrojených sil USA (USEUCOM).

Podle zprávy USEUCOM jde o rekordních 20 tisíc vojáků, které májí být největší častí spojeneckých sil, které se také zúčastní vojenských cvičení. Očekává se, že armády ostatních členů NATO poskytnou kolem 37 tisíc svých příslušníků.

Velení dodalo, že americká armáda by v rámci nadcházejících válečných her také rozmístila tři tankové brigády.

Rozsáhlá vojenská cvičení se budou konat v dubnu až květnu příštího roku, a to v 10 různých zemích s hlavními cvičeními v Německu a Polsku. Podle USEUCOM b to mohlo stát asi 340 milionů dolarů.

Podle generálmajora Jeffreyho Kramera, který má cvičení na starosti, má Defender Europe-20 ukázat odhodlání všem protivníkům na strategické úrovni. Rovněž dodal, že válečné cvičení bude „největší věcí od doby Reforgerů“- rozsáhlých vojenských cvičení NATO z doby studené války.

NATO se rozšiřuje v jižním Německu

17. září NATO otevřelo další velitelské stanoviště ve městě Ulm v jižním Německu. Uvádělo se, že má sloužit „jako posílení odrazování a obrany NATO v reakci na změněné bezpečnostní prostředí“. Úkolem nového velení je urychleně dopravovat posily spojeneckým silám.

„Nové velení v Ulmu pomůže našim silám stát se mobilnějšími a umožní rychlé posílení v rámci aliance, což zajistí, že máme správné síly na správném místě ve správný čas,“ sdělila mluvčí NATO Oana Lungescu.

Velení by mělo být tvořeno 160 zaměstnanci, kteří by měli být přijati do roku 2021. Avšak v případě krize by mohlo být rozšířeno až na 600 zaměstnanců. Řídit centrum bude americký generál, vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě Tod Walters.

Možné posílení kybernetické obrany NATO

Nedávno středisko kybernetické obrany NATO v Tallinnu informovalo, že dalších devět zemí je připraveno připojit se k jeho práci. Uvádělo se, že se do práce centra doposud zapojilo 25 zemí. Úkolem centra je rozšířit spolupráci a zlepšit výměnu informací mezi zeměmi NATO a jejich partnery v oblasti kybernetické obrany.

Současně se na práci centra podílí Česká republika, Slovensko, Rakousko, Belgie, Estonsko, Španělsko, Nizozemsko, Itálie, Řecko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Francie, Švédsko, Německo, Finsko, Turecko, Maďarsko, Velká Británie, USA, Norsko, Rumunsko, Bulharsko a Dánsko.