OSN je znepokojena, že úřady USA nedávají ruským delegátům víza

„Tato otázka nás znepokojuje. Opakovaně jsme ji pokládali několika různým úřadům hostitelské země,“ řekl Dujarric.

Ve čtvrtek první náměstek zástupce Ruské federace při OSN Dmitrij Poljanskij uvedl, že Spojené státy nevydaly víza některým ruským delegátům, kteří plánují účast na práci prvního výboru OSN pro otázky odzbrojení a mezinárodní bezpečnosti. Ruská delegace zastává názor, že zmíněný výbor OSN by neměl začínat oficiální činnost, dokud všichni ruští delegáti nezískají víza.

Podle náměstka zástupce Ruské federace v OSN v Ženevě Andreje Bělousova víza dosud neobdrželo celkem 6 až 7 ruských delegátů. Diplomat také navrhl přesunutí zasedání z New Yorku do Vídně nebo Ženevy kvůli americké vízové politice.

Dříve velvyslanectví USA v Rusku nevydalo víza části ruské delegace pro účast na 74. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Krátce předtím došlo k nevydání amerických víz pro ruskou delegaci směřující na konferenci o Dohodě o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT).

Zadržení ruské poslankyně

Dne 6. října se informovalo o tom, že ruská poslankyně Inga Jumaševová, která směřovala na fórum Dialog Fort Ross, byla zadržena na letišti v New Yorku. Poslankyni pak odvedli do izolované místnosti, kde čekal pracovník FBI, který ženu hodinu vyslýchal. Podle slov ruského velvyslance v New Yorku Jumaševové zadávali „absolutně nepochopitelné, nejasné a nepřijatelné otázky“.

Ruské velvyslanectví kvůli výslechu Jumaševové odeslalo americkému ministerstvu zahraničí protestní nótu. Ostře na incident reagovala i centrála ruského ministerstva zahraničí, která označila výslech poslankyně za „další nepřátelskou akci proti Rusku“ a vyjádřilo americké straně protest.

Samotná poslankyně Jumaševová odmítla incident komentovat. Zdůraznila, že s ní nyní pracují ruští diplomaté.