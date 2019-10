Expert o návštěvě Pompea v Řecku: Základna Souda Bay již není v rukách Řeků

„Všechno se stalo přesně tak, jak jsme očekávali. Nejdůležitější byla ta provokace, kterou jsme viděli jak ze strany Pompea, tak i ze strany některých řeckých úředníků, kteří slouží konkrétním zájmům,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro Sputnik docent Katedry filozofie na Polytechnické univerzitě na Krétě a člen Mezinárodní výzkumné skupiny Logics of history Dimitris Pantelis.

Z budovy Polytechnické univerzity na Krétě, kde pracuje pan Pantelis, jsou vidět stavby na území americké vojenské základny v zátoce Souda. Expert poznamenává fakt, že „toto území se již nenachází v rukou Řeků“.

„Ve skutečnosti v rukou Řeků nebyla nikdy. Nyní však mají Američané v této oblasti neomezené možnosti,“ tvrdí.

Neomezená pravomoc NATO

Dále zdůrazňuje, že využívání základny bylo prodlouženo na neomezenou dobu. „Síly NATO mají neomezenou pravomoc využívat základny v zátoce Souda, v přístavu Alexandrupoli a městečku Stefanovikeio. Nyní máme zdlouhavý vážný problém ve formě okupační armády s rozsáhlou sítí infrastruktury pro neomezené využití a s tím spojenými významnými důsledky,“ dodává.

Současně zmiňuje, že podepsáním aktualizované Dohody o obranné spolupráci se může stát Řecko „návnadou“ pro odpůrce NATO. „Posílení a rozšíření infrastruktury (NATO) v takové situaci, v probíhající ‚světové válce‘ znamená, že se země může stát terčem reakce potenciálních soupeřů NATO,“ tvrdí.

Řešení řecko-tureckého konfliktu

Co se týče prohlášení Pompea a odsouzení tureckých činů ze strany Spojených států ve východním Středomoří, expert tvrdí, že celá tato strategická ideologie „ochrany“ národních zájmů členských států Severoatlantické aliance, je nesmysl. „Turecka si velmi vážili, když sloužilo strategickým zájmům NATO. I když se Řecko obrátilo na NATO a Evropskou unii o pomoc při řešení řecko-tureckého konfliktu, odpověď byla, že jsou to otázky dvoustranných vztahů. Tvrdili, že problémy dvoustranných vztahů se jich netýkají. Pravda je však taková, že Řecko nemůže najít ochranu v těchto organizacích, nejsou to aliance, ale pouze instituce s vazalskou závislostí.“

V sobotu během návštěvy ministra zahraničí Mika Pompea v Řecku byl podepsán protokol o změnách v Dohodě o vzájemné obranné spolupráci. Řecký ministr zahraničí Nikos Dendias oznámil po podpisu smlouvy hlubší strategickou spolupráci mezi Spojenými státy a Řeckem.

Odborníci však v rozhovoru pro Sputnik označili aktualizovanou dohodu za „protiústavní“.