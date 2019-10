Média: Rozhovor Trumpa s Erdoganem neprobíhal tak, jak se očekávalo

Erdogan dříve prohlásil, že rozhodnutí o turecké operaci na severu Sýrie východně od Eufratu může být přijato v nejbližších dnech. Dodal, že cílem operace bude očištění syrského území na hranici s Tureckem od sil domobrany syrských Kurdů, zřízení tam bezpečnostního pásma a rozmístění syrských uprchlíků, kteří se nacházejí v Turecku.

V neděli Washington oznámil, že se Ozbrojené síly USA nezúčastní turecké vojenské operace na severu Sýrie a nebudou se nacházet v oblasti, kde se bude operace provádět. Ve zprávě Bílého domu pro tisk, která byla zveřejněna po telefonickém rozhovoru Trumpa a Erdogana, bylo také oznámeno, že Turecko teď bude odpovídat za všechny bojovníky teroristické skupiny IS*, kteří byli zajati za poslední dva roky po porážce IS* Spojenými státy. Podle informací televizní stanice byl Erdogan nesmlouvavý v tom, co se týče Sýrie, a dokonce Trumpovo pozvání k návštěvě Bílého domu nestačilo k tomu, aby ustoupil.

Trump Erdoganovi řekl, že „mírná invaze“, jako třeba očištění bezpečnostního pásma, by byla přijatelná, ne však rozsáhlé zasahování, které by přivedlo k vážnějším vojenským operacím, oznámila televizní stanice. Podle její informace Trump Erdogana varoval, že zahájí-li Turecko rozsáhlou vojenskou operaci, stáhnou USA všechna svá vojska ze Sýrie.

Hned po telefonátu zavolal zástupce šéfa aparátu Bílého domu Mick Mulvaney šéfovi Pentagonu Marku Esperovi, aby ho informoval o prezidentově rozhodnutí, oznámila NBC.

„Nepodporujeme (tureckou) operaci žádným způsobem, my všichni, prezidentem počínaje, jsme pracovali na vytvoření bezpečnostního pásma,“ oznámil NBC vysoce postavený pracovník Ministerstva zahraničí USA.

Spojenými státy podporované arabsko-kurdské Syrské demokratické síly (SDF) prohlásily, že americká vojska ustoupila od pohraničních s Tureckem území na severu Sýrie a porušila dohody, kterých bylo dosaženo se spojeneckými kurdskými útvary. Erdogan ze své strany také prohlásil, že američtí vojáci opouštějí území na severu Sýrie, kde plánuje Turecko provést vojenskou operaci proti kurdským útvarům.

Turecko-americká jednání

V Ankaře dříve skončila turecko-americká jednání o zřízení bezpečnostního pásma na severu Sýrie východně od Eufratu. Oficiální Damašek vystoupil kategoricky proti turecko-americké dohodě, protože podle názoru syrského vedení je to do nebe volající porušení svrchovanosti a územní celistvosti Sýrie a hrubé porušení zásad mezinárodního práva.

Americké vojenské operace v Sýrii

USA a jejich spojenci provádějí od roku 2014 v Sýrii a Iráku operaci proti teroristické skupina IS*, která je v Rusku zakázána, a to bez souhlasu oficiálních syrských úřadů. V prosinci loňského roku prezident USA Donald Trump oznámil stažení vojsk ze Sýrie, jejichž početní stav se odhadoval na dva tisíce vojáků. Ve Washingtonu později oznámili, že přibližně 400 amerických vojáků v Sýrii zůstane.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku