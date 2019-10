Čína varovala Prahu před následky vypovězení smlouvy s Pekingem. O partnerství nemůže být řeč, tvrdí Pospíšil

Pražský magistrát chce smlouvu vypovědět, protože Čína není ochotna s radními jednat o vyškrtnutí bodu, ve kterém Praha uznává jednotnou Čínu.

„Zaznamenali jsme, že rada hlavního města Prahy před několika dny jednostranně rozhodla vypovědět sesterskou smlouvu, kterou Praha podepsala s Pekingem, a že předala toto vypovězení k projednání zastupitelstvu města. Toto jednání lze považovat za narušení důvěry, poškození čínsko-českých vztahů a atmosféry, ve které se nacházela regionální výměna a spolupráce mezi oběma zeměmi. Peking již předal Praze svůj vážný protest.

V tomto ohledu bych chtěl zdůraznit, že princip jedné Číny se dotýká čínské suverenity a její územní celistvosti a patří ke stěžejním zájmům čínské strany, je to základ a předpoklad pro veškerou výměnu a spolupráci, které čínská strana rozvíjí s ostatními zeměmi, je to též uznávaná norma pro mezinárodní vztahy a obecný konsensus, na kterém se shodlo mezinárodní společenství. Česká vláda důsledně dodržuje zásadu jedné Číny. Čínská strana je ochotna spolupracovat s českou vládou a se všemi společenskými sférami v další podpoře výměny a spolupráce mezi Čínou a Českem na všech úrovních a ve všech oblastech, včetně posílení regionální přátelské výměny a spolupráce mezi oběma zeměmi.

Vyzýváme proto magistrát hlavního města Prahy, aby co nejdříve změnil svůj přístup, přizpůsobil se trendu současného vývoje a historického pokroku a vrátil se zpět na cestu, která podporuje rozvoj bilaterální vztahů. V opačném případě nakonec pocítí újmu jeho vlastní zájmy,“ uvádí čínská ambasáda na svém Facebooku.

Reakce Pospíšila

Na komentář čínského velvyslanectví již zareagoval pražský zastupitel a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který upozorňuje na to, že o partnerství nemůže být ani řeč, když je vynucováno vyhrožováním.

„Čína vyhrožuje Praze, že pokud definitivně vypoví partnerství s Pekingem, pocítí její zájmy újmu. Toto je přesně důvod, proč o partnerství nemůže být řeč. To se totiž nevynucuje vyhrožováním a socialistickou dikcí o historickém pokroku, nýbrž jednáním. Smlouvu vypovíme,“ uvádí politik na Twitteru.

Toto je přesně důvod, proč o partnerství nemůže být řeč. To se totiž nevynucuje vyhrožováním a socialistickou dikcí o historickém pokroku, nýbrž jednáním. Smlouvu vypovíme. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 8. října 2019

Praha vypoví sesterskou smlouvu s Pekingem

V pondělí 7. října rada hlavního města Prahy rozhodla o vypovězení sesterské smlouvy s Pekingem. Český ministr zahraničních věcí na dotaz ČTK prohlásil, že za zahraniční politiku země odpovídá vláda a nehledě na rozhodnutí pražského magistrátu se vládní linie nemění.

Otázce rozhodnutí o sesterské smlouvě mezi Pekingem a Prahou se věnoval i prezident republiky Miloš Zeman během svého rozhovoru na rádiu Frekvence 1. Podle jeho názoru by se primátor Prahy Zdeněk Hřib měl starat o problémy města. Rada města rozhodla o vypovězení smlouvy kvůli nevůli Číňanů jednat s vedením Prahy o vyškrtnutí klauzule o uznání jednotné Číny. Nyní budou vypovězení smlouvy projednávat zastupitelé.

„O víkendu jsem hovořil s panem primátorem Hřibem o tom, že budou dnes o této záležitosti jednat. Hovořili jsme o nějakých možnostech,“ prohlásil ministr zahraničí Petříček.

Podle jeho slov bude ze své pozice respektovat rozhodnutí. Praha jako hlavní město by neměla zasahovat do zahraniční politiky státu, myslí si.

„Já musím respektovat, že to je záležitost samosprávy, která smlouvu uzavřela. Zároveň ale za zahraniční politiku odpovídá vláda a na vládní pozici se nic nemění. Myslím, že ani Praha by neměla mít ambice zasahovat do české zahraniční politiky,“ dodal.

Jedna země, dva systémy

Oficiální vztahy mezi vládou Čínské lidové republiky a Tchaj-wanem byly ukončeny v roce 1949 poté, co se Kuomintangovy jednotky pod vedením Čankajšeka přestěhovaly na ostrov po porážce v občanské válce s Čínskou komunistickou stranou. Koncem osmdesátých let se obnovily obchodní a neformální kontakty mezi Tchaj-wanem a pevninskou Čínou. Od začátku devadesátých let začaly kontakty přes nevládní organizace.

Od roku 1949 je Tchaj-wan řízen vlastní administrativou a zachovává vlajku, měnu a některé další atributy bývalé Čínské republiky. Oficiální Peking však považuje Tchaj-wan za jednu z čínských provincií a dodržuje politiku jedné Číny a koncepci „jedna země, dva systémy“, kterou v roce 1979 navrhl čínský vůdce Teng Siao-pching. Ta předpokládá, že Tchaj-wan je nedotknutelnou součástí Číny, ale má právo na vysokou úroveň samosprávy jako zvláštní administrativní region. Tchaj-wan však tuto formulaci odmítá.