Turecké ministerstvo obrany informovalo o průběhu operace Pramen míru v Sýrii

„Během noci byly podniknuty útoky na cíle teroristů ze země a vzduchu. Všechny byly zlikvidovány. Operace pokračuje v naplánovaném režimu,“ uvádí se ve zprávě ministerstva.

SDF prohlásily, že zlikvidovaly čtyři turecké tanky

Vojáci Syrských demokratických sil (SDF) zase prohlásili, že zlikvidovali čtyři turecké tanky a zabili pět „tureckých žoldáků“.

„SDF zlikvidovaly čtyři tanky tureckých okupantů na hranici mezi Sýrií a Tureckem u města Ras al-Ayn. Bylo zabito pět tureckých žoldáků, jejich těla mají SDF,“ praví se v prohlášení tiskové služby SDF, které získal Sputnik.

Syrská státní televize informovala, že turecká armáda vstoupila do řady vesnic v okolí města Tell Abiad. Podle televize Ikhbariya útočí turecké letectvo na vesnici Tell Arkam v okolí Ras al-Aynu.

Erdogan vysvětlil, proč má Turecko právo provádět operaci v Sýrii

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dříve v rozhovoru pro list Yeni Safak poskytl prohlášení, že Ankara má právo na operaci Pramen míru na syrském území v rámci dohody podepsané v roce 1998.

„Amerika tam (pozn. v Sýrii) nemá vzdušný prostor. Je to mezinárodní vzdušný prostor, je to syrský vzdušný prostor. Když nepatří USA, pak má být otázka jeho použití také vyřešena režimem,“ prohlásil Erdogan.

Poznamenal, že se turečtí vojáci nacházejí v Sýrii na základě dohody z Adany. Tato dohoda stanovuje, že nepodniká-li Sýrie potřebná opatření, mají turecké síly „právo na stíhání teroristů“, řekl turecký prezident.

Uvedl tři hlavní cíle operace: zachránit jižní hranici Turecka před teroristy, uhájit územní celistvost Sýrie a zajistit „návrat Syřanů, kteří byli vyhnáni z vlasti“.

Operace Pramen míru na severu Sýrie

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan 9. října oznámil zahájení operace Pramen míru na severu Sýrie proti Dělnické straně Kurdistánu, která je zakázaná v Turecku, a proti teroristické frontě Islámský stát (zakázaná v RF). Turecké letectvo zaútočilo tentýž den na město Ras al-Ayn v syrské provincii Haseke.

Náletům bylo vystaveno také syrské město Tell Abiad na hranici s Tureckem. Později bylo oznámeno zahájení pozemní části operace. Podle posledních dat tureckého ministerstva obrany zaútočili vojáci na 181 cílů kurdských jednotek na severu Sýrie. Podle státní syrské televize zahynulo v důsledku tureckého ostřelování pohraničních měst Ras al-Ayn, Kamyšli, Darbasia a Mašrafa osm civilistů a 20 jich utrpělo zranění.