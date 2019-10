Greta má smůlu. Nobelovu cenu za mír získal etiopský premiér Abiy Ahmed

Uvádí se, že etiopský premiér Abiy Ahmed se loni zasloužil o ukončení jednoho z nejdelších konfliktů v Africe. Stalo se tak, když podepsal mírovou smlouvu se sousední Eritreou.

Abiy Ahmed je člověk, do kterého Etiopie vkládá velké naděje. Jen co se dostal do čela státu jako premiér, začal s odvážnými reformami. Ahmed je sice nejmladším vládcem kontinentu, ale dokázal ukončit válku se sousední Eritreou, propustit politické vězně, zrušit cenzuru a do nejvyšších pozic kolem sebe začal nominovat ženy.

Greta letos neuspěla...

Mnoho lidí sázelo na to, že si letos tuto cenu odnese mladá eko-aktivistka Greta Thunbergová. Ta byla totiž žhavou favoritkou i podle sázkových kanceláří. Mladá školačka, která mnohé inspirovala tím, jak bojuje za klima, však nakonec neuspěla.

Celkově bylo na tuto cenu nominováno 223 osob a 78 organizací. K možným držitelům se mohl zařadit například hongkongský prodemokratický aktivista Nathan Law či africké bojovnice za lidská práva a proti násilí Libyjka Hádžar Šarífová a Somálka Ilwad Elmanová. Mezi nominovanými byli také organizace Reportéři bez hranic či Koalice pro kontrolu zbraní.

Letošní držitelé Nobelovy ceny

Již v pondělí byla zveřejněna některá jména nových držitelů Nobelovy cenu za fyziologii a lékařství. K nim patří američané William Kaelin a Gregg Semenza, ale také Brit Peter Ratcliffe. Dotyční toto ocenění získali za objev molekulárních mechanismů, s jejichž pomocí buňky vnímají dostupnou hladinu kyslíku, čemuž se následně i přizpůsobují.

Třemi novými držiteli Nobelovy ceny za fyziku se stali vědci James Peebles, Michael Mayor a Didier Queloz. Podle informací institut ve Stockholmu ocenil především jejich přínos ohledně objevu planet, jež se nacházejí mimo naši sluneční soustavu. Jedná se o tzv. exoplanety. Daný výzkum ale mimo jiné pomohl lépe pochopit, jak probíhala evoluce vesmíru.

Pokud jde o Nobelovu cenu za literaturu 2019, cenu si vysloužil rakouský spisovatel Peter Handke. Za rok 2018 ji získala polská spisovatelka Olga Tokarczuková.

Švédský Karolínský institut ve Stockholmu oznámil, kdo se letos stane držitelem Nobelovy ceny za fyziku.https://t.co/JWAQrgLvb3 pic.twitter.com/pF5D3fT7r8 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 8. října 2019

​Mezi laureáty Nobelovy ceny za chemii se letos zařadili John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham a Akira Yoshino. Daní vědci vyvinuli lithium-iontové akumulátory.

Další pondělí pak komise sdělí jméno držitele Nobelovy ceny za ekonomii.

Oficiální předávání cen

Slavnostní předání cen tradičně proběhne 10. prosince, v den úmrtí zakladatele Nobelovy ceny – švédského obchodníka a vynálezce dynamitu Alfreda Nobela.

Češi a Nobelova cena

Čtyři z pěti odměn, které odkázal, se obvykle udělují ve Stockholmu . Laureát Nobelovy ceny za mír obdrží svou cenu v Oslu také 10. prosince. Částka každé z Nobelových cen je devět milionů švédských korun (přes 21,4 milionu Kč).

Český spisovatel a novinář Jaroslav Seifert je jediným českým nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Cenu kvůli špatnému zdravotnímu stavu básníka za něj v roce 1984 přebírala jeho dcera.

Jaroslav Heyrovský je druhým českým laureátem Nobelovy ceny, a to z oblasti chemie. Na Nobelovu cenu byl nominován celkově osmnáctkrát. Nakonec ji převzal 10. prosince 1959 za objev a rozpracování analytické polarografické metody.