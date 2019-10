Zemřel sovětský kosmonaut Alexej Leonov. Bylo mu 85 let

Sovětský kosmonaut Alexej Leonov, který byl prvním mužem, jenž vstoupil do otevřeného kosmického prostoru, zemřel. Bylo mu 85 let. Informovala o tom tisková služba Střediska přípravy kosmonautů J. A. Gagarina.

„Ano, bohužel, je to opravdu tak,“ řekl mluvčí daného střediska.

Manželka Alexeje Leonova odmítla tuto smutnou událost komentovat s tím, že podle ní ještě nenastala „vhodná doba“.

Alexej Leonov se narodil 30. května 1934 ve vesnici Listvjanka (nyní Kemerovská oblast). Vystudoval 10. Vojenskou leteckou školu pro prvotní výcvik pilotů v Kremenčuku a Čuhujivské vojenské letecké učiliště pro piloty. V roce 1960 se dostal k první jednotce sovětských kosmonautů.

V březnu roku 1965 během letu kosmické lodi Voschod 2 vstoupil jako první člověk na světě do volného prostoru. Uvádí se, že daný výstup do vesmíru trval celkem 23 minut a 41 sekund. Celkem 12 minut ale Leonov strávil u vstupu do přetlakové komory. Potýkal se totiž s problémy – nemohl se tam vejít kvůli příliš nafouknutému skafandru.

Na konci 60. let se Leonov připravoval na let na Měsíc a na přistání na jeho povrchu. Pokud by SSSR tento „měsíční závod“ vyhrálo, stal by se první osobou na Měsíci.

V červnu roku 1971 se měl Leonov stát členem posádky směřující na první orbitální stanici Saljut. Kvůli nemoci jeho kolegy Valerije Kubasova je však nahradili Georgij Timofejevič Dobrovolskij, Vladislav Volkov a Viktor Pacajev. Při sestupování však došlo k tragédii a všichni tři kosmonauti zahynuli zadušením po letu trvajícím 570 hodin.

O čtyři roky později, v červenci 1975, se Leonov zúčastnil slavného letu Sojuz-Apollo, což byl první společný kosmický let USA a SSSR, během něhož došlo k plánovanému spojení těchto lodí ve vesmíru.