„Nechceme být věčnými žadateli NATO.“ Çavuşoğlu vysvětlil nákup ruských systémů S-400. Stoltenberg vyjádřil znepokojení

„Do dnešního dne Turecko nemělo vlastní systémy protivzdušné obrany. Na naši žádost instalovaly v Turecku své systémy Patriot Nizozemsko, Itálie a Španělsko. Všechny tyto systémy jsou velmi dobré, ale je to pouze dočasné řešení. Nejdříve je instalují, potom odstraní, potom znovu instalují. Neříkám to jako kritiku, jde o přirozenou rotaci, a já jsem opravdu vděčný našim spojencům za tuto pomoc. Ale svědčí to o tom, že musíme mít vlastní systém PVO. Nesmíme být věčnými žadateli. Proto jsme koupili S-400,“ řekl Çavuşoğlu.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že S-400 jsou rizikem pro spojenecké letectvo.

„Nejednou jsem vyjadřoval své obavy ohledně následků tohoto rozhodnutí,“ řekl Stoltenberg po jednání.

Podle jeho slov „existují reálné problémy“ spojené s neslučitelností S-400 se systémy NATO a „potenciálním rizikem pro spojenecká letadla“.

Dodávky nejnovějších systémů PVO, které vyvolaly krizi ve vztazích mezi Tureckem a USA, byly zahájeny v polovině července. V polovině září byla dokončena druhá fáze dodávek S-400. Podle slov tureckého prezidenta Tayyipa Erdogana budou ruské systémy PVO plně uvedeny do provozu v dubnu 2020.

"Poprvé zpozorované." Izraelská společnost zveřejnila satelitní fotografie údajného rozmístění S-400 v Turecku https://t.co/O0uTmYrKro pic.twitter.com/sJIKr1lcBI — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 5. září 2019

Washington požadoval, aby Turecko odstoupilo od smlouvy a zakoupilo americké systémy Patriot, jinak pozdrží nebo vůbec zruší prodej Turecku nejnovější stíhačky F-35 a také zavede sankce v souladu s CAATSA (zákon O boji proti odpůrcům USA prostřednictvím sankcí). Ankara odmítla činit ústupky.