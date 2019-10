Saúdská Arábie zaplatí USA za ochranu před Íránem, prohlásil Trump

„Posíláme další síly do Saúdské Arábie. Saúdská Arábie na mou žádost souhlasila s tím, že nám zaplatí za všechno, co děláme, abychom jim pomohli. A my si toho vážíme,“ řekl.

Dříve Pentagon potvrdil rozmístění dalších 3 000 vojáků a zbraní v Saúdské Arábii v reakci na útok na její ropnou infrastrukturu ze 14. září.

Zvláštní zástupce amerického ministerstva zahraničí pro Írán Brian Hook uvedl, že tyto síly mají výhradně obranný charakter a jejich úkolem je chránit Saúdskou Arábii před útoky z Íránu.

V království dodatečně umístí dvě stíhací perutě, expediční letecké křídlo a pozemní protiraketový systém THAAD.

Útok na objekty v Saúdské Arábii

Situace na Blízkém Východě se vyhrotila poté, co bylo několik podniků saúdské ropné a plynové společnosti Saudi Aramco vystaveno 14. září útoku dronů, po čemž bylo království nuceno víc než dvojnásobně snížit výrobu ropy.

K útoku se hlásili jemenští povstalci Hútíové, proti kterým bojuje arabská koalice v čele se Saúdskou Arábií, avšak Rijád a Washington z něho obvinily Teherán.

V Íránu to označili za lež. Vláda této země zdůraznila, že útoky na ropné objekty škodí celému regionu a poznamenala, že podobná obvinění jsou pro USA obvyklá a nevzbuzují údiv.

Nehledě na absenci důkazů íránské účasti na útoku nařídil Trump podstatné zpřísnění sankcí proti Teheránu.

Nátlak na Írán

USA mají za to, že dosáhly posílení nátlaku na Írán v OSN, prohlásil zvláštní zástupce USA pro Írán Bryan Hook. „Dosáhli jsme značného pokroku v zvýšení tlaku na Írán a v jeho stíhání za útok na Saúdskou Arábii. Tento útok je příčinou, proč se svět odvrátil od Íránu,“ řekl Hook novinářům v New Yorku.

Připomněl, že Velká Británie, Francie a Německo také obvinily Írán z útoku. „Je to velká změna situace a diplomatická porážka Íránu,“ řekl Hook.

“Vyzýváme všechny státy, aby se připojily k “evropské trojce” a konkrétně odsoudily Írán,“ řekl Hook.