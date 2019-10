Putin: Rusko vytvoří komplexy, schopné překonat jakýkoliv systém protiraketové obrany

„Uděláme to, nyní je to již zřejmě, jelikož systémy protiraketové obrany fungují proti balistickým raketám, které letí podél balistické trajektorie. A my, kromě toho, že jsme je mnohokrát vylepšili, jsme vytvořili i další zbraně, které zatím na světě nikdo nemá,“ řekl Putin.

Prezident rovněž odpověděl na otázku, zda Rusko pociťuje hrozbu, že se NATO pohybuje směrem k jeho hranicím.

„Vždycky jsme to cítili, a vždy jsme o tom mluvili. A vždy se nám dostávalo takových odpovědí: Nebojte se, není to proti vám. Nic strašného se neděje, protože NATO se transformuje, není to žádná vojenská organizace, je neagresivní a tak dále,“ řekl.

„Je to vojenský blok. A samozřejmě, když se taková infrastruktura přiblíží k našim hranicím, není to žádná radost,“ uzavřel ruský prezident.

Nejnovější ruské zbraně

Prezident poprvé pověděl o nejnovějších typech strategických zbraní, které byly vyvinuty v Rusku loni na jaře. Ve zprávě k Federálnímu shromáždění představil především hypersonické komplexy Kinžal, Avangard a Burevěstnik, dále bojový laser Peresvet, podvodní dron s jaderným pohonem Poseidon a mezikontinentální balistickou raketu Sarmat.

V letošním sdělení se Putin tímto tématem také zabýval. Poznamenal, že laserové systémy Peresvet a hypersonické raketové systémy Kinžal potvrdily své jedinečné vlasnosti v experimentálně-bojovém režimu a označil dokončení raketového komplexu Avangard za průlomovou techniku a porovnal ji s vypuštěním prvního satelitu Země.

Kromě toho Putin promluvil i o pokračování prací na slibném novém projektu, a to hypersonické mořské raketě Cirkon, která by měla být schopna dosáhnout rychlosti 9 Mach a zasahovat jak pozemní, tak i vodní cíle.

Současně prezident Ruska zdůraznil, že veškerá práce na posílení obranných schopností, má pouze jeden cíl – je zaměřena na zajištění bezpečnosti Ruska a jeho občanů.

Putin o osvobození Sýrie

Pro arabská média Putin dále řekl, že Rusko otevřeně diskutuje o nepřípustnosti nelegitimní zahraniční přítomnosti v Sýrii s partnery z Íránu, Turecka a Spojených států. Podle Putina ti, kteří jsou v Sýrii nelegitimně, musí opustit zemi. Dále se nechal slyšet, že území Sýrie by mělo být osvobozeno od cizí vojenské přítomnosti a územní celistvost Syrské arabské republiky by měla být plně obnovena.