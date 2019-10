Vědci uvedli, jaké nebezpečí může skrývat pomalá chůze

Do studie bylo zapojeno několik set obyvatel Nového Zélandu, kteří byli v té době starší 45 let a jejichž zdraví bylo pozorováno od tří let.

Shromažďování informací v průběhu téměř celého života účastníků experimentu umožnilo zjistit, že ti, kteří měli v mladém věku nízký koeficient inteligence, špatné jazykové schopnosti a špatné motorické dovednosti, se ve středním věku pohybují pomaleji.

Kromě toho byl účastníkům ve věku 45 let proveden MRI sken, který ukázal, že ti, kteří chodí pomaleji, mají menší objem mozku a současně i pevnost jeho kůry. Vykazovali také známky onemocnění malých cév. To vše, jak zdůrazňují vědci, naznačuje časné stárnutí mozku.

Vědci požádali skupinu osmi lidí, aby vyhodnotili věk účastníků testu na fotografii. Výsledkem bylo, že „pomalí chodci“ vypadali starší než ti, kteří chodili rychleji.

Vědci zjistili, co může zapříčinit narušení činnosti mozku

Vědci z Yaleovy univerzity ve Spojených státech zjistili, že strava s vysokým podílem tuků přispívá k poškození mozkové funkce. O informaci se píše v tiskové zprávě na MedicalXpress.

Během studie kontrolovali odborníci vliv různých druhů stravy na zvířecí organismus. Ukázalo se, že užití vysokého obsahu tuků a uhlohydrátů přispívá k zánětlivým procesům v hypothalamu po dobu tří dnů, a to ještě předtím, než se objeví první známky obezity. Kromě toho byly pozorovány změny ve struktuře mikroglií, což jsou imunitní buňky v centrální nervové soustavě.

Při nezdravé stravě se mikroglie stávají nadměrně aktivní kvůli poklesu mitochondrií – intracelulárních organel, jež produkují energii. V procesu byl i odpojovací protein UCP2, který pomáhá hypothalamickým buňkám regulovat homeostázu glukózy a energetickou rovnováhu. Blokování UCP2 pomohlo zvířatům, jejichž jídlo bylo bohaté na tuk, jíst méně a nepřibírat.