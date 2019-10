Ministerstvo zahraničí Ruska obvinilo USA z pokusů o maření činnosti OSN

Generální tajemník OSN Antonio Guterres informoval v těchto dnech členy newyorského diplomatického sboru o vážném zhoršení finanční situace OSN. Podle stavu na 9. října 2019 nezaplatilo členské příspěvky do rozpočtu světové organizace víc než 50 států včetně USA.

Americký dluh vůči rozpočtu OSN svědčí o pokusech zmařit činnost této organizace, míní ruské ministerstvo zahraničí.

„Hlavním neplatičem jsou v poslední době USA. Jejich dluh do rozpočtu OSN již překročil jednu miliardu dolarů. Jde o zjevné pokusy Washingtonu podkopat činnost organizace. Kromě nepředvídatelné a předpojaté politiky ve vydání amerických víz členům delegací jsou nasazeny také finanční páky,“ praví se ve zprávě MZV RF.

Americké úřady odmítly v září vydání víz části ruské delegace pro účast ve Valném shromáždění OSN, a také v zasedání Prvního výboru této organizace.

Pomocník generálního tajemníka OSN Chandru Ramanathan sdělil předtím novinářům částku dluhů jeho organizaci. Podle jeho slov „dluží USA rozpočtu OSN 674 milionů dolarů v letošním roce a 381 milionů za předcházející léta“.

Celkový dluh činí přitom 1,385 miliardy dolarů. „Nezaplatilo 65 států,“ dodal Ramanathan. Upřesnil přitom, že 97 % této částky dluží 7 států: USA, Brazílie, Argentina, Mexiko, Írán, Izrael, a Venezuela.

Již v listopadu mohou tedy vzniknout u Sekretariátu OSN vážné potíže s platy zaměstnancům a s účty dodavatelů zboží a služeb. Oddělení pro záležitosti Valného shromáždění a konferenční spravování, což je klíčová jednotka Sekretariátu, bylo nuceno tvrdě šetřit. Počínaje polovinou října letošního roku může Rada bezpečnosti a Valné shromáždění pořádat pouze dvě zasedání denně, přesně od 10.00 do 13.00 a od 15.00 do 18.00, zatímco dříve zasedali diplomaté často večer a v noci. Má být rovněž omezen počet dokumentů překládaných do šesti oficiálních jazyků OSN. Organizace bude rovněž šetřit s elektřinou, klimatizací a ochranou budov.