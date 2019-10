Putin promluvil o spolupráci se Saúdskou Arábií v ropné sféře a o její úloze v překonání syrské krize

Spolupráce v energetice

Ruská společnost Sibur Holding zvažuje možnost výstavby petrochemického podniku v Saúdské Arábii s investicemi v částce přes jednu miliardu dolarů, sdělil prezident RF Vladimir Putin.

„Považujeme rovněž za možné pracovat na území Saúdské Arábie. Jedna z našich společností zvažuje možnost výstavby petrochemického podniku s investicemi ve výši přes jednu miliardu dolarů. Je to Sibur Holding, jedna z našich největších společností v tomto ekonomickém sektoru,“ prohlásil Putin.

Upřesnil, že oba státy mají ještě hodně co dělat v oblasti ekonomické spolupráce, ale tempo spolupráce v této sféře zhodnotil jako dobré.

„Loni činil nárůst 15 %, za první letošní polovinu již 38 %. Projednáváme dobré společné projekty, náš fond přímých investic a suverénní fond Saúdské Arábie vytvořily společnou základnu v částce 10 miliard dolarů, z toho 2 miliardy již byly investovány. Pracujeme na dalších projektech, a několik dost perspektivních a zajímavých již bylo realizováno,“ dodal prezident Ruska.

Úloha Saúdské Arábie v syrském konfliktu

Pozitivního trendu v syrském urovnání by nebylo možné dosáhnout bez přínosu Saúdské Arábie, řekl Putin.

Ruský prezident poukázal na závažnost spolupráce s královstvím v překonání regionálních krizí.

„V souvislosti s tím bych chtěl vyzdvihnout kladnou roli Saúdské Arábie v překonání syrské krize. Pracujeme úzce s Tureckem, s Íránem, avšak bez přínosu Saúdské Arábie by k syrskému urovnání nebylo, jak se mi zdá, absolutně možné dojít,“ řekl Putin v interview pro televizi Al Arabiya, Sky Nеws Arabia a RT Arabic na prahu své návštěvy v Rijádu.

Přátelství mezi Moskvou a Rijádem?

Prezident RF vyslovil vděčnost králi Salmánu Ibn Abdalu Azízu Saúdovi a korunnímu princi Muhammadu bin Salmanu Saúdovi za konstruktivní postoj, a vyslovil přesvědčení, že jeho návštěva bude dobrým impulsem v rozvoji bilaterálních vztahů a spolupráce na světové aréně.

Ještě dříve prohlásil Putin v interview pro arabské televize a RT Arabic, že se kvalita vztahů mezi Ruskem a Saúdskou Arábií v posledních letech kardinálně změnila.

„Za sovětských časů měly vztahy mezi Saúdskou Arábií a Sovětským svazem dost nízkou úroveň. V posledních letech se ale jejich kvalita kardinálně změnila, považujeme Saúdskou Arábii za spřátelený stát,“ prohlásil Putin.

„Pokud jde o návštěvu Saúdské Arábie, přikládáme tomu velký význam. Je to v jistém smyslu odvetná návštěva po návštěvě krále Saúdské Arábie, ochránce dvou svatyň, v Rusku. Byla to první v podstatě historická návštěva, říkáme jí historická, protože je to opravdu tak,“ zdůraznil ruský prezident.

„Považujeme Saúdskou Arábii za spřátelený stát. Mám velmi dobré vztahy s králem a korunním princem. Naše vztahy se rozvíjejí prakticky všemi směry,“ řekl Putin v interview.

Dodal, že Saúdská Arábie má „díky svým kapacitám a rozsahu činnosti v energetice“ vliv na celý světový energetický trh a vůbec na celou světovou energetiku.

„Proto je pro nás tak důležitá spolupráce se Saúdskou Arábií, s králem a princem bin Salmanem, a hodláme tyto vztahy i nadále rozvíjet,“ dodal ruský lídr.

Pomoc ve vyšetřování útoků na ropné objekty

Putin rovněž poznamenal, že Rusko je ochotno poskytnout pomoc ve vyšetřování útoku na saúdské ropné objekty.

„Máme, a také já osobně, styky se saúdským vedením, včetně korunního prince, projednali jsme s ním tento incident. Řekl jsem mu, že pokládám za nutné získání důkazů, vypátrání viníka, potvrzení toho, že někdo za touto akcí stojí. A princ se mnou v zásadě souhlasil,“ řekl Putin.

Sdělil, že se korunní princ zajímal, jestli se Rusko může zúčastnit vyšetřování tohoto incidentu.

„Řekl jsem, že ano, jsme ochotni poskytnout vše, čím disponujeme, aby byl tento incident pečlivě vyšetřen,“ zdůraznil prezident.

V noci na 14. září vypukly v Saúdské Arábii v důsledku útoku dronů na ropná ložiska Abkayk a Hurais státní ropné a plynové společnosti Saudi Aramco požáry. Později se k tomu činu hlásili jemenští povstalci Hútíové. Saúdská Arábie, největší vývozce a jeden ze tří největších výrobců ropy, snížila po útoku těžbu víc než dvojnásobně, a to o 5,7 milionu barelů denně z obvyklých asi 9,8 milionu.