Trump oznámil, že je připraven uvalit na Turecko sankce

„Pracuji s (senátorem, pozn. red.) Linsey Grahamem a mnoha členy Kongresu, a to včetně demokratů, ohledně uvalení silných sankcí proti Turecku. Ministerstvo financí je připraveno začít, může být vyžadován další zákon. V této otázce existuje skvělá shoda. Turecko požádalo, abychom to nedělali. Čekejte!“ napsal Trump na Twitter.

Ministr financí Stephen Mnuchin uvedl, že ministerstvo je v případě potřeby připraveno „okamžitě“ uvalit sankce. Dříve byly návrhy zákonů o uvalení sankcí proti Turecku za vojenskou operaci v Sýrii předloženy v obou komorách.

Turecká reakce na možné sankce USA

Pakliže Spojené státy zavedou sankce na Turecko kvůli operaci v Sýrii, podnikne země odvetné kroky, oznámilo Turecko. Stojí to v prohlášení oficiálního mluvčího tureckého ministerstva zahraničí Hamiho Aksoye.

K situaci se vyjádřil i ministr financí USA Steven Mnuchin. Ten dříve prohlásil, že prezident USA Donald Trump poskytne ministerstvu širokou pravomoc na zavedení podstatných sankcí vůči Turecku kvůli jeho vojenské operaci v Sýrii. Na ministerstvu zahraničí USA vysvětlili, že Spojené státy jsou připravené zavést sankce za etnické čistky nebo nedbalé útoky na civilní obyvatelstvo, k čemuž zatím nedošlo.

USA stahují vojáky

Dnes jsme informovali o tom, že Spojené státy stáhnou okolo jednoho tisíce vojáků ze Sýrie. Podle Marka Espera, šéfa Pentagonu, který o situaci pověděl pro televizní kanál CBS, se jedná o „vědomé stažení“. On sám označil situaci za „hroznou“, a že by se v ní americká armáda neměla nacházet.

Espera se v televizi také zeptali, zda by americké jednotky mohly v případě útoku zahájit odvetnou palbu. Na to Esper odpověděl, že „mají právo na sebeobranu“ a dodal, že pokud to bude nutné, právo využijí.

Kromě jiného také dodal, že Syrské demokratické síly (SDF) mají v plánu jednat se syrskými úřady a ruskou armádou, aby byly schopné provést protiútoky na turecké jednotky na severu země.

Turecká operace v Sýrii

Turecký prezident Tayyip Erdogan oznámil 9. října zahájení operace Pramen míru na severu Sýrie proti Straně kurdských pracujících, která je zakázaná v Turecku, a teroristické skupině Islámský stát*. Ve stejný den zaútočilo turecké letectvo i na město Ras al-Ayn v syrské provincii Hasaka. Náletům muselo čelit i město Tell Abiad na hranici s Tureckem. Později bylo oznámeno zahájení pozemní části operace.

Syrské orgány opakovaně odsoudily okupační politiku Turecka na severu Sýrie. Rusko uvedlo, že Ankara se musí vyhnout krokům, které by mohly bránit vyřešení syrského konfliktu.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku