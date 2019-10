V Polsku zaměstnavatel zbil ukrajinského herce

K celému incidentu došlo v Poznani. Herec píše, že hrál v divadle více než 20 let a byl účastníkem takzvaného Euromajdanu 2014.

Poněvadž ale doma nedošlo ke „kladným změnám“, vydal se Mark do Polska za prací, našel ji v místním divadle. Mezi představeními a zkouškami si přivydělával v pizzerii, ale před třemi týdny se toho rozhodl nechat.

Manažer podniku mu slíbil výplatu později a řekl, aby přišel 10. října.

„Protože jsem cizinec, chtěl mě ošidit, ale když pochopil, že mu to nevyšlo, začal vyhrožovat a škrtit mne. Zavolal jsem policii. Než se dostavila, všemožně mne provokoval, nakonec mě praštil do tváře,“ napsal herec.

Policisté ale dělali, že nevidí krev na mé tváři, nepodívali se na záznam z kamery, ale přece jen zavolali sanitku.

Podle dat ukrajinského ministerstva sociální politiky se do zahraničí vydá za sezónní prací ročně přibližně devět milionů občanů. V posledních letech jejich počet prudce roste. Již 20 % obyvatel Ukrajiny cestuje ročně za prací do zahraničí. Negativně se to projevuje na ekonomické situaci v samotné Ukrajině.

Eurostat tvrdí, že největší počet Ukrajinců dává přednost práci v Polsku. Jenže pracovní podmínky tam nemají nejlepší. Ukrajinští pracovní migranti říkají, že mzdy ze zahraničí se nejdříve zdají jako „vesmírné“, ale v porovnání s místními cenami nakonec dovolují jenom živořit. Ukrajinci říkají, že se v Polsku na ně dívají jako na „levnou pracovní sílu“ a že pracovní podmínky v této zemi jsou „prostě hrozné“.