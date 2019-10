SR pomáhala připravit dvě důrazná prohlášení EU vůči Turecku, uvedl Lajčák. Promluvil také o šanci pro Ankaru

Ministr zdůraznil, že zájmem Slovenska je nadále mírové řešení konfliktu v Sýrii, realizace politického procesu pod záštitou OSN a respektování demokratických principů a lidských práv. Zároveň ocenil jednotu, kterou prokázaly členské země Evropské unie.

„EU dnes ukázala velkou jednotu a rozhodnost, pokud jde o obranu principů, kterým věří, a obranu mezinárodního práva. Přijali jsme dvě silná prohlášení – jedno se týká aktivit Turecka na severu Sýrie a druhé aktivit Turecka v ekonomické zóně Kypru,“ uvedl Lajčák s tím, že Turecko je důležitý partner pro Evropskou unii. Podle něj si EU váží, co Turecko dělá v boji proti nelegální migraci, to ale neznamená, že lze tolerovat porušování mezinárodního práva.

„Jsem rád, že EU mluvila jednotným hlasem a dva přijaté závěry jsou jasné a srozumitelné,“ řekl šéf slovenské diplomacie.

Lajčák také prohlásil, že Slovensko přispělo k formulaci obou vyhlášení Rady EU. Zdůraznil, že pokud jde o vývoz zbraní do Turecka, Slovensko bylo vždy solidárně s EU. „I tuto část, ačkoli jde o politické, a nikoli právní doporučení, bereme velmi vážně,“ vysvětlil.

Na otázku, zda turecká ofenzíva ztížila přístupová jednání Turecka do EU, Lajčák konstatoval, že „lhal by každý, kdo by netvrdil, že EU a Turecko se od sebe vzdalují“. „Nemá smysl ukazovat prstem na to, kdo za to nese větší odpovědnost, ale já bych si přál vidět, aby Turecko upřímně projevilo zájem o chování v duchu evropských standardů, aby EU dala Turecku šanci dokázat, zda to myslí vážně a zda jsou toho schopni,“ dodal na závěr.

Vývoz zbraní do Turecka

Dne 14. října Česko vyhlásilo zbrojní embargo vůči Turecku. Informoval o tom místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. „Česká republika s okamžitou platností pozastavuje vývozní licence na vojenský materiál do Turecka,“ napsal Hamáček na Twitteru.

Vyjádření učinil poté, co jednal s premiérem země Andrejem Babišem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Před samotným jednáním uvedl Havlíček, že co se týče českého exportu v oblasti obranného průmyslu, ten není nijak závratný. Podle jeho slov se jedná o 130 až 140 milionů korun.

Turecká operace v Sýrii

Turecký prezident Tayyip Erdogan 9. října oznámil zahájení operace Pramen míru na severu Sýrie proti Straně kurdských pracujících, která je zakázaná v Turecku, a teroristické skupině Islámský stát*. Ve stejný den zaútočilo turecké letectvo i na město Ras al-Ayn v syrské provincii Hasaka. Náletům muselo čelit i město Tell Abiad na hranici s Tureckem. Později bylo oznámeno zahájení pozemní části operace.

Syrské orgány opakovaně odsoudily okupační politiku Turecka na severu Sýrie. Rusko uvedlo, že Ankara se musí vyhnout krokům, které by mohly bránit vyřešení syrského konfliktu.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku