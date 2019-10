Sedmipodlažní dům se zřítil v brazilském městě Fortaleza

FORTALEZA -CE.

Bairro nobre.

Moradores classe média.

Um prédio de sete andares desabou na manhã desta terça-feira (15) no cruzamento da Rua Tomás Acioli com Rua Tibúrcio Cavalcante, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Fotos e vídeos. pic.twitter.com/AOnX4H2etV