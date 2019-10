Chalífa Haftar: Naším cílem je Tripolis osvobodit, ne ho zničit

Podle jeho slov je předběžné hovořit o prezidentských volbách dokonce i v případě, že dojde k dobytí hlavního města země. Také hovořil o tom, zdali by se mohl prezidentem země stát syn bývalého libyjského prezidenta Sajf al-Islám Kaddáfí, je předběžné.

Jaké jsou časové rámce operace v Tripolisu? Kdy očekáváte konec bojů? Co bránilo pohybu armády vpřed?

Je to válka za osvobození hlavního města, kde žijí téměř dva miliony lidí. To není projekt, kde by bylo možné dát konkrétní časové rámce. Je to válka proti teroristickým organizacím a kriminálním bandám, kterým umožnili po dobu několika let dostávat obrovské množství zbraní a obrovské sumy peněz ze státní kasy a ze zemí, které podporují terorismus. A také využít tisíce žoldnéřů.

S využitím těžkých zbraní tuhle válku můžeme ukončit během jednoho či dvou dní. To ale povede ke zničení města a velkým obětem mezi civilisty. My dáváme bezpečnost občanů na první místo, protože cílem těchto operací je osvobození hlavního města, ne jeho zničení.

Po dokončení vojenských operací, chystáte se kandidovat v prezidentských volbách na post prezidenta země?

Dokončení vojenských operací nebude znamenat, že hned budou vytvořeny podmínky pro provedení voleb. Je mnoho úkolů, které je potřeba udělat na cestě k volbám a ke stálé ústavě. Provedení voleb není bez stability a bezpečnosti možné.

Jaký je váš názor na vyjádření syna Kaddáfího Sajfa al-Isláma, která se chystá kandidovat v prezidentských volbách? Máte s ním nějaké kontakty? Kde se nyní nachází?

To já nevím. Je to libyjský občan, pokud na to bude mít zákonné právo, tak samozřejmě má takovou možnost.

Rozhodnutí o volbě prezidenta budou dělat Libyjci. Otázky kandidatury jsou otázky, jež zajímají pouze samotné kandidáty.

V každém případě jsou otázky prezidentských voleb nyní, když provádíme velkou osvobozovací válku, předběžné.

Já nevím, kde je. Nyní mezi námi nejsou žádné kontakty. To samozřejmě neznamená, že máme různé názory, nebo že jsme dokonce nepřáteli. Našimi nepřáteli jsou teroristé a každý, kdo se zbraní v ruce vystupuje proti občanům.

Co plánujete vytvořit v Tripolisu po jeho osvobození? Existuje plán na uregulování existujícího politického rozkolu?

Budoucnost Libye závisí na osvobození Tripolisu. My znovu podtrhneme, že bráníme Tripolis, a neútočíme na něj, jak tvrdí některé politické kruhy a některá média.

V Tripolisu jsme svědky bezprecedentního úpadku pořádku. Občané města trpí kvůli činnostem ozbrojených organizací a pokračujícím útokům na jejich majetky.

Chápe mezinárodní společenství příčiny, které vás přinutily vstoupit do této bitvy?

Mnohé sousední země na sobě pocítily bezprostředně důsledky událostí v Libyi. Hlavně se bojí problému terorismu a nezákonné migrace, neboť to se týká jejich národní bezpečnosti a také se to týká ropných otázek, což má vztah ke světové ekonomice.

Jak hodnotíte zadržení dvou Rusů v Tripolisu? Myslíte si, že existuje nějaké ruské vměšování do libyjské krize?

To zadržení je, bezpochyby, trestným činem podle všech parametrů. To svědčí o absenci zákona a degradaci situace ve sféře bezpečnosti. A také o nepřítomnosti státní moci v hlavním městě. Únosy, zadržení a vraždy se změnily v normalitu Tripolisu. To poškozuje hlavně Libyjce, ale i cizince.

Co se týče ruského vměšování do libyjských záležitostí. Rusko se chová podle principů nevměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí. To je jeden z pevných principů, které vidíme u ruské zahraniční politiky, dokud se to netýká jeho národní bezpečnosti.