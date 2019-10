Země EU v OSN vyzvaly Turecko, aby ukončilo vojenskou operaci v Sýrii

Stálí zástupci zemí EU, které jsou součástí Rady bezpečnosti OSN, vyzvali Turecko, aby ukončilo vojenskou operaci na severovýchodu Sýrie. Jménem všech zástupců to uvedl šéf německé mise v OSN Christoph Heusgen.

„Jménem pěti členů EU v Radě bezpečnosti (Velká Británie, Francie, Německo, Polsko a Belgie, pozn. red.) a Estonska bych rád řekl: Členové EU odsuzují jednostrannou vojenskou operaci Turecka v severovýchodní Sýrii a vyzývají Turecko, aby ji ukončilo,“ uvedl Heusgen.

Oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí ČLR: Čína je proti použití síly v mezinárodních vztazích.https://t.co/NBy7WOG4Nr — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 15. října 2019

Turecký útok na Sýrii

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan 9. října oznámil zahájení operace Pramen míru na severu Sýrie proti Straně kurdských pracujících, která je zakázaná v Turecku, a teroristické skupině Islámský stát (zakázána v Rusku). Ve stejný den zaútočilo turecké letectvo i na město Ras al-Ayn v syrské provincii Hasaka. Náletům muselo čelit i město Tell Abiad na hranici s Tureckem. Později bylo oznámeno zahájení pozemní části operace.

Syrské orgány opakovaně odsoudily okupační politiku Turecka na severu Sýrie . Rusko uvedlo, že Ankara se musí vyhnout krokům, které by mohly bránit vyřešení syrského konfliktu.

Kvůli tureckému útoku na Sýrii americký prezident Donald Trump podepsal rozhodnutí o sankcích proti Ankaře. Vyzval k nátlaku na Turecko.

Sankce se mohou dotknout osob a organizací, jejichž činy „ohrožují civilisty nebo vedou k dalšímu oslabování míru, bezpečnosti a stability“ v regionu, uvedl v písemném prohlášení americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Mimo to bylo dříve informováno, že Washington má v úmyslu zvýšit cla na tureckou ocel na 50 %.

Fiala o počínání Turecka

Šéf poslanců hnutí SPD Radim Fiala se ostře pustil do Severoatlantické aliance a do Turecka kvůli invazi do Sýrie. Podle něj v NATO pro Ankaru není místo.

Ministr zdůraznil, že zájmem Slovenska je nadále mírové řešení konfliktu v Sýrii.https://t.co/5D3w5F7ujU — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 15. října 2019

​Fiala označil politiku Evropské unie a NATO za bezpáteřní. Důvodem má být turecký právě vojenský zásah na severu Sýrie. Místopředseda SPD rovněž uvedl, že Česká republika by neměla být členem aliance, ve které je Turecko.

„ČR nemůže být nadále v NATO společně s Tureckem. Hnutí SPD v souvislosti s tureckou agresí opakovaně upozorňuje na naprostou bezpáteřnost politiky EU, NATO a z toho vyplývající dvojaká stanoviska české vlády,“ napsal ve středu Fiala na Facebook.

Podle něj je rovněž nutné, aby Evropská unie okamžitě ukončila přístupová jednání s Tureckem. NATO by pak mělo ze svých řad Turecko vyloučit.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku