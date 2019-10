Rusko zareagovalo na japonský nápad uspořádat olympijské hry na Kurilských ostrovech

Žerty o sporu kolem Kurilských ostrovů při debatě o olympijských hrách nejsou na místě. Napsalo to ruské velvyslanectví v Japonsku na své stránce na Facebooku.

Na velvyslanectví poukázali na to, že „sport má lidi spojovat a nesmí být záminkou k nevraživým žertům“.

Zvláště pro guvernérku Tokia Juriko Koikeovou diplomaté zdůraznili, že v Japonsku je hodně území, kde bývá v létě chladněji než v metropoli. „Ale ruské jižní Kurily k nim ale nepatří,“ podotýká se ve zprávě.

17. října Koikeová navrhla na Kurilské ostrovy přemístit maratón a závody ve sportovní chůzi, které se budou konat v rámci Olympijských her 2020. Sarkastickou poznámku učinila poté, co bylo navrženo přeložení těchto závodů do Sappora, kde není takové horko. Podle jejích slov bývá na severních územích ještě chladněji.

Olympijské hry 2020 se budou konat v Tokiu 24. července až 9. srpna 2020. Na 25. srpna až 6. září jsou naplánovány Paralympijských her.

Kurilská otázka

Rusko a Japonsko dosud po druhé světové válce neuzavřely mírovou smlouvu. Hlavní překážkou i nadále zůstává otázka jižních Kuril (ostrovů Kunašir, Šikotan, Iturup a Habomajských ostrovů), na něž si činí nárok Tokio, přičemž se odvolává na dvoustrannou Úmluvu o obchodu a hranicích z roku 1855.

Pozice Moskvy spočívá v tom, že tyto ostrovy byly dle výsledků války zařazeny do složení SSSR, a že je ruská svrchovanost nad nimi nesporná.

​V roce 1956 podepsaly SSSR a Japonsko Společnou deklaraci, v níž Moskva dala souhlas k tomu, že po uzavření mírové smlouvy může být projednána možnost předání Japonsku Habomajských ostrovů a Šikotanu. O Kunaširu a Iturupu však řeč nebyla. Následující jednání ale byla bezvýsledná. Není vyloučeno, že pozici Tokia ovlivnily USA, které pohrozily, že pokud Japonsko přistoupí na předání jen dvou kurilských ostrovů, ovlivní to návrat Okinawy.

Proces se zintenzivnil po schůzce lídrů Ruska a Japonska v Singapuru, k níž došlo loni v listopadu. Japonský premiér tehdy prohlásil, že se obě strany domluvily na urychlení jednání, a to na základě deklarace z roku 1956. Jde o vážný ústupek ze strany Japonska, protože až dosud byl jeho oficiální pozicí požadavek předání všech čtyř ostrovů a teprve poté uzavření mírové smlouvy.

Ruské úřady nejednou zdůraznily, že Japonsko musí především uznat výsledky druhé světové války, včetně ruské svrchovanosti nad jižními Kurilami.